Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αναμένεται να αποτελέσει παίκτη της ΑΕΚ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής είναι το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η ένταξή του στο δυναμικό της Ένωσης. Ο αθλητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα, τόσο για τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και για το Basketball Champions League.

Οριστικοποίηση της συμφωνίας και διάρκεια

Η συμφωνία μεταξύ του Γιώργου Καλαϊτζάκη και της ΑΕΚ έχει οριστικοποιηθεί, με τον παίκτη να έχει δώσει τα «χέρια» με τη διοίκηση της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι ο Καλαϊτζάκης θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η ανακοίνωση από την πλευρά της ομάδας αναμένεται να γίνει σύντομα.

Η προσθήκη του Καλαϊτζάκη κρίνεται σημαντική για την ΑΕΚ, καθώς έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ της σε μια απαιτητική σεζόν. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει βάθος και επιλογές στον προπονητή, καλύπτοντας ανάγκες τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή σκηνή του Basketball Champions League.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη και ο ρόλος του

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Λόγω του μεγέθους και της αθλητικότητάς του, έχει τη δυνατότητα να καλύψει δύο διαφορετικές θέσεις στο παρκέ. Συγκεκριμένα, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «2» όσο και στη θέση «3».

Αυτή η ευελιξία του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας και να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σχήματα. Η ικανότητά του να γεμίζει αυτές τις θέσεις αναμένεται να δώσει περισσότερες επιλογές στον προπονητή της ΑΕΚ, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή της ομάδας και προσφέροντας λύσεις σε διαφορετικές φάσεις του αγώνα.

Η πορεία του Καλαϊτζάκη την προηγούμενη σεζόν

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έχει ήδη μια πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο να τον βρίσκει σε μια άλλη ομάδα. Τη σεζόν 2025-26, ο παίκτης αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αμαρουσίου. Εκεί είχε ενεργό ρόλο, καταγράφοντας στατιστικά που δείχνουν την παρουσία του στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μαρούσι, ο Καλαϊτζάκης είχε μέσο όρο 5.9 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, συνέλεγε 2.2 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι. Αυτά τα νούμερα επιτεύχθηκαν σε 15.3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την συνεισφορά του στην ομάδα του Αμαρουσίου την συγκεκριμένη περίοδο.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος και η μεταγραφή

Όσον αφορά την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ξεκίνησε τη σεζόν φορώντας τη φανέλα του Προμηθέα. Η παρουσία του στην ομάδα της Πάτρας αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην καριέρα του, πριν την επικείμενη μετακίνησή του στην ΑΕΚ. Η μεταγραφή του στην Ένωση σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον παίκτη.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ και η αναμενόμενη επίσημη ανακοίνωση έρχονται να επισφραγίσουν αυτή τη νέα συνεργασία. Ο Καλαϊτζάκης είναι έτοιμος να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου, προκειμένου να συμβάλει στους στόχους της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta