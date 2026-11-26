Μια σημαντική εξέλιξη πλήττει την αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς η Nvidia, ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ παγκοσμίως, προχώρησε σε διακοπή των αποστολών διακομιστών που ενσωματώνουν τα προηγμένα τσιπ της σε τέσσερις χώρες της περιοχής. Η απόφαση αυτή αφορά τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία και αποτελεί άμεση συνέπεια των νέων περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, απαιτούν πλέον ειδικές άδειες εξαγωγής για την αποστολή προηγμένων τσιπ σε αυτές τις χώρες. Η κίνηση αυτή της Ουάσιγκτον στοχεύει να κλείσει πιθανούς διαύλους μέσω των οποίων κινεζικές εταιρείες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, νοικιάζοντας υπηρεσίες από παρόχους cloud στην ευρύτερη περιοχή.

Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί και η απόφαση της Nvidia

Η Nvidia ζήτησε από τους κατασκευαστικούς της συνεργάτες να σταματήσουν την αποστολή διακομιστών που περιέχουν τα τσιπ της στις συγκεκριμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτή η οδηγία κοινοποιήθηκε στους αγοραστές από εταιρείες όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίες ενσωματώνουν τα τσιπ της Nvidia στους διακομιστές που παράγουν.

Οι συνεργάτες της Nvidia ενημέρωσαν τους πελάτες τους στις τέσσερις χώρες ότι οι παραγγελίες τους δεν επιτρέπεται να σταλούν. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τους νέους αμερικανικούς περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ, οι οποίοι επιβάλλουν την έκδοση αδειών εξαγωγής για τις αποστολές προηγμένων τσιπ σε μια σειρά χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο στόχος της Ουάσιγκτον και οι πάροχοι cloud

Ο βασικός στόχος της Ουάσιγκτον με τους νέους αυτούς κανονισμούς είναι να αποτρέψει κινεζικές εταιρείες από το να παρακάμπτουν τους υφιστάμενους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εμποδίσουν την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μέσω της ενοικίασης υπηρεσιών από παρόχους cloud που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι πάροχοι cloud έχουν προθεσμία 90 ημερών για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες. Για να το επιτύχουν, πρέπει να αποδείξουν ότι κανένας από τους πελάτες τους δεν υπόκειται σε αμερικανικούς περιορισμούς. Ένα στέλεχος παρόχου cloud δήλωσε ότι «υπάρχει νέος κανόνας, αλλά καμία καθοδήγηση για το πώς θα εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Η εμπλοκή του Τζένσεν Χουάνγκ και η Megaspeed

Η δημοσίευση του νέου κανόνα από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ συνέπεσε χρονικά με την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του επικεφαλής της Nvidia. Η παραίτηση αυτή ήρθε μετά από δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με μια γυναίκα, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η εν λόγω γυναίκα είχε εργαστεί στην Megaspeed, μια εταιρεία cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η Megaspeed βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή παράνομη μεταφορά τσιπ στην Κίνα. Ο Τζένσεν Χουάνγκ επανήλθε στη θέση του επικεφαλής της Nvidia στις 23 Νοεμβρίου.

Πλήγμα για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Η απόφαση της Nvidia να διακόψει τις αποστολές διακομιστών με τα τσιπ της αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την αναπτυσσόμενη αγορά τεχνητής νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ασία. Δεδομένου ότι η Nvidia είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει ευρείες επιπτώσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί, σε συνδυασμό με την άμεση αντίδραση της Nvidia, δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις εταιρείες που βασίζονται στην προηγμένη τεχνολογία τσιπ για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τους.

Με πληροφορίες από: Newsit