Ένα αεροσκάφος της American Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Σαν Ντιέγκο με προορισμό το Σικάγο, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Φοίνιξ της Αριζόνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος ήταν η ενέργεια ενός επιβάτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν εν πτήσει. Η άμεση επέμβαση του πληρώματος και η συνδρομή συνεπιβατών οδήγησαν στην ακινητοποίηση του άνδρα.

Το περιστατικό εν πτήσει

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της πτήσης 1494 της American Airlines. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο και κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο επιβάτης εγκατέλειψε τη θέση του και κινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις του πληρώματος να επιστρέψει στο κάθισμά του, ο άνδρας αγνόησε τις οδηγίες. Ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Αριζόνα, ο επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες της καμπίνας, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση.

Η άμεση αντίδραση πληρώματος και συνεπιβατών

Μπροστά στην προσπάθεια του επιβάτη να ανοίξει την πόρτα εν πτήσει, μέλη του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα και με επαγγελματισμό. Η κατάσταση απαιτούσε γρήγορες ενέργειες για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και του αεροσκάφους.

Με τη συνδρομή και άλλων επιβατών, οι οποίοι προσέφεραν τη βοήθειά τους, ο άνδρας κατάφερε να ακινητοποιηθεί. Ο επιβάτης κρατήθηκε υπό περιορισμό καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, μέχρι την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο του Φοίνιξ.

Η έκτακτη προσγείωση και οι ενέργειες των αρχών

Η έκτακτη προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Φοίνιξ πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, τοπική ώρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε την ασφαλή κατάληξη της πτήσης 1494.

Στο αεροδρόμιο του Φοίνιξ, αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος. Μετά την προσγείωση, οι αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη που προκάλεσε το περιστατικό. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών διασφάλισε την ομαλή εξέλιξη της κατάστασης μετά την προσγείωση.

Η ανακοίνωση της American Airlines

Μετά το περιστατικό, η American Airlines εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τόνισε την ύψιστη προτεραιότητα που δίνει στην ασφάλεια και την προστασία τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων της. Η εταιρεία αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποτελεσματική διαχείρισή της.

Στην ίδια ανακοίνωση, η American Airlines εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα μέλη του πληρώματος για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πελάτες της για τη βοήθεια και την κατανόηση που έδειξαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το οποίο συνέβη σε μια πτήση πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό

Αφού ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, η πτήση της American Airlines μπόρεσε να συνεχίσει το δρομολόγιό της. Το αεροσκάφος απογειώθηκε ξανά από το Φοίνιξ και κατευθύνθηκε προς τον αρχικό του προορισμό.

Έτσι, οι υπόλοιποι επιβάτες της πτήσης 1494 έφτασαν τελικά στο διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου, ολοκληρώνοντας το ταξίδι τους, αν και με μια απρόβλεπτη καθυστέρηση λόγω του έκτακτου περιστατικού που σημειώθηκε εν πτήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki