Η Ουάσιγκτον διερευνά ενεργά τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να επιστρέψει το ρωσικό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, μια εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό. Αυτή η διερεύνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εσωτερική ευρωατλαντική σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας και τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής τάξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί, καθώς έχει ήδη επενδύσει πολιτικά και οικονομικά σε μια στρατηγική της οποίας οι βασικές προϋποθέσεις ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς να υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η θέση της στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά.

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αντίφαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ένταση σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, καθώς ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες των κρατών μελών θα συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ένωσης και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ο πολυετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034, ένα σχέδιο που θα καθορίσει τις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση για ένα πρόσθετο δάνειο προς την Ουκρανία, ύψους 45 δισ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για το 2027.

Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη προβλεπόμενα 45 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή οικονομική ενίσχυση του Κιέβου. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Reuters, οι διαφωνίες μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προδιαγράφουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τα φλέγοντα αυτά ζητήματα, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της Ένωσης.

Οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των δυτικών συμμάχων

Την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει κοινό έδαφος, οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των δυτικών συμμάχων γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Η επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ για συνεννόηση με τη Μόσχα αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα στο εσωτερικό των ΗΠΑ εκφράζουν αντιδράσεις, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία καταβάλλουν προσπάθειες να διατηρήσουν λόγο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων και συμφερόντων.

Το οικονομικό βάρος που καλείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική επιρροή της στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τα χρήματα για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει αντίστοιχο λόγο στους όρους της ειρήνης που θα προκύψει.

Η ελληνική στρατηγική και ο κίνδυνος αλλαγής

Για την Αθήνα, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο συγκεκριμένο και αφορά άμεσα τη στρατηγική της. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί εάν τελικά η διοίκηση Τραμπ καταφέρει να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει τη στρατηγική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των Δημοκρατικών, στην οποία είχε προσδεθεί απόλυτα η ελληνική κυβέρνηση. Η πιθανότητα αυτής της αλλαγής δημιουργεί αβεβαιότητα για τις γεωπολιτικές επιλογές της Ελλάδας.

Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη και οι προκλήσεις

Η Αθήνα έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της γεωπολιτικής αναβάθμισής της με τη μετατροπή της Ελλάδας σε πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας.

Η Ρεβυθούσα, η Αλεξανδρούπολη και ο Κάθετος Διάδρομος αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Η επιτυχία της, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ζήτησης για μη ρωσικό φυσικό αέριο.

Στις 19 Νοεμβρίου, κατά τη συνάντησή του στη Βαρσοβία με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε τον στόχο να καταστεί η Ελλάδα στρατηγική ενεργειακή πύλη προς την Κεντρική Ευρώπη. Παρόλα αυτά, η εμπορική βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις που υπάρχουν στην υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki