Σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την προώθηση της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας και τη θεσμοθέτηση ποσοστού εγχώριας συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά στην αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας, με σχέδια για τη δημιουργία τριών Κέντρων Εφεδρείας έως το 2027.

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και καινοτομία

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο τίθεται σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, φέρνει δύο βασικές αλλαγές για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ίδρυση ενός Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας εντός του υπουργείου, με στόχο την προώθηση νέων τεχνολογιών και λύσεων στον τομέα της άμυνας.

Επιπλέον, θεσμοθετείται ποσοστό εγχώριας συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ξεπερνά το 25%. Ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε υποχρεωτική συμμετοχή 25%, δεν αποκλείεται το τελικό ποσοστό που θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο να είναι μεγαλύτερο, με σκοπό να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην άμυνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Η συνέχεια του πολυνομοσχεδίου του 2026

Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την εθνική άμυνα, τον Ιανουάριο του 2026. Εκείνο το προηγούμενο νομοθέτημα είχε θέσει τις βάσεις για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, εστιάζοντας στη διαχείριση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών.

Με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκει να συμπληρώσει το πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στον αμυντικό τομέα της χώρας.

Αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας

Παράλληλα με τις αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ετοιμότητας των εφέδρων, ώστε να μπορούν να συνδράμουν τις Ένοπλες Δυνάμες όταν παραστεί ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την έναρξη της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ετοιμότητας. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην υπαρκτή και δηλωμένη απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, συγκεκριμένα το casus belli, σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων της χώρας που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Τρία κέντρα εφεδρείας και «Ατζέντα 2030»

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ανακαινιστεί τα Κέντρα Εφεδρείας στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο. Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός τρίτου Κέντρου στην Κρήτη, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Με την ολοκλήρωση του τρίτου Κέντρου, η χώρα θα διαθέτει συνολικά τρία Κέντρα Εφεδρείας, ενισχύοντας σημαντικά την υποδομή για την εκπαίδευση των εφέδρων. Η αναδιοργάνωση της Εφεδρείας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας οργανωμένης και εκπαιδευμένης δύναμης 150.000 εφέδρων, με δυνατότητα να συνδράμει τις Ένοπλες Δυνάμες όταν χρειαστεί.

Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εφέδρων θα περιλαμβάνει εξοικείωση με σύγχρονα οπλικά συστήματα, εκμάθηση χειρισμού και αντιμετώπισης drones, καθώς και χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit