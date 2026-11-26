Νέα Υόρκη: Αναβάλλεται για πρώτη φορά η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών

Η εμβληματική παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, αναβάλλεται για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, επηρεάζοντας άμεσα την πόλη. Η σαρωτική κακοκαιρία χάλασε τα σχέδια για την καθιερωμένη γιορτή, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η απόφαση για την αναβολή

Οι προβλέψεις για ριπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 90 χλμ./ώρα ανάγκασαν τους διοργανωτές να μεταφέρουν τη μεγάλη γιορτή. Η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για το Σάββατο, στις 8:30 το πρωί, τοπική ώρα. Αυτή η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη λόγω των αυστηρών κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, απαγορεύεται ρητά η πτήση των γιγαντιαίων μπαλονιών όταν οι ριπές ανέμων ξεπερνούν τα 55 χλμ./ώρα. Το όριο αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί σημαντικά κατά την αρχικά προγραμματισμένη ημέρα, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης με τα χαρακτηριστικά της φουσκωτά.

Ιστορικό προηγούμενο και μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση είχαν αυστηροποιηθεί σημαντικά μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη το 1997. Τότε, ένα μπαλόνι προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία θεατής.

Το περιστατικό αυτό οδήγησε στην εφαρμογή αυστηρότερων προδιαγραφών για την πτήση των φουσκωτών κατασκευών. Στόχος των νέων κανονισμών ήταν η διασφάλιση της προστασίας του κοινού και των συμμετεχόντων σε ένα τόσο μεγάλο και δημοφιλές γεγονός.

Η σημασία της παρέλασης

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Macy’s ετοιμαζόταν να γιορτάσει την 100ή παρέλασή της. Για τον εορτασμό αυτό, είχε προγραμματιστεί ένας αριθμός-ρεκόρ 100 φουσκωτών κατασκευών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν και τα διάσημα γιγαντιαία μπαλόνια, τα οποία κάθε χρόνο κατακλύζουν τους δρόμους του Μανχάταν, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παρέλασης.

Η παρέλαση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, προσελκύοντας εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη τη χώρα. Η ακύρωσή της την προγραμματισμένη ημέρα αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της διοργάνωσης.

Τι θα προβληθεί στην τηλεόραση

Λόγω της αναβολής της ζωντανής εκδήλωσης, φέτος, ανήμερα της γιορτής, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC θα μεταδώσει σε επανάληψη την περσινή παρέλαση.

Με αυτό τον τρόπο, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το θέαμα, έστω και από προηγούμενη διοργάνωση, δεδομένου ότι η ζωντανή μετάδοση της φετινής εκδήλωσης δεν θα είναι εφικτή την προγραμματισμένη ημέρα των Ευχαριστιών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr