Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντήθηκαν την Τετάρτη στη Φλόριντα, όπου σε κοινή τους δήλωση απηύθυναν έκκληση στη Ρωσία να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να διευρύνουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την κρισιμότητα μιας ταχείας και ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης. Στο πλαίσιο των συνομιλιών τους, εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών εντός της Συμμαχίας, καθώς και ο πόλεμος στο Ιράν.

Έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης στην Ουκρανία

Οι Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Ρούτε, στην κοινή τους δήλωση, τόνισαν την ανάγκη να αποφύγει η Ρωσία οποιεσδήποτε ενέργειες που, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, θα μπορούσαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή έρχεται ως συνέχεια των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες στη Φλόριντα, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της επίτευξης μιας ειρηνικής επίλυσης του πολέμου το ταχύτερο δυνατό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει και άλλα κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Οι προηγούμενες συναντήσεις του Τραμπ και οι αντιδράσεις

Η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα αφότου ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε συναντηθεί την περασμένη εβδομάδα στην Ασία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στον καθένα από αυτούς ως «φίλο» του, σύμφωνα με το Reuters.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο από τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του στις ΗΠΑ όσο και από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι τελευταίοι άσκησαν πιέσεις ώστε να συμπεριληφθούν στις συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ρόλος του Ρούτε και οι επικρίσεις του Τραμπ

Ο Μαρκ Ρούτε, από την πλευρά του, έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες να εκτονώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και να διατηρήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό της Συμμαχίας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι είναι φυσιολογικό να συναντώνται μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, αναφερόμενος πιθανώς στις επαφές του Τραμπ με Πούτιν και Σι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ, έχει υπογραμμίσει τη σημασία της οπωσδήποτε συμπερίληψης της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τους Δυτικούς και δημοκρατικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον για διάφορα ζητήματα.

Αμυντικές δαπάνες και ο πόλεμος στο Ιράν

Σύμφωνα με την κοινή τους δήλωση, ο Ρούτε και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης εκτενώς για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και των επενδύσεων, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Αυτό το θέμα αποτελεί σταθερό σημείο στην ατζέντα των συνομιλιών του Τραμπ με τους συμμάχους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναφέρθηκαν ως τα βασικά θέματα των συνομιλιών. Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν διευκρίνισε λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς συζητήθηκε για το Ιράν. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τους συμμάχους για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ανεπαρκή υποστήριξή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς και για ζητήματα όπως οι εμπορικοί δασμοί.

Με πληροφορίες από: Enikos