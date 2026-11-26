Η παρέλαση της Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβάλλεται για πρώτη φορά ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εμβληματική παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη αναβάλλεται. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, καθιστώντας επικίνδυνη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Macy’s ετοιμαζόταν να γιορτάσει την 100ή παρέλασή της.

Η αναβολή της ιστορικής παρέλασης

Η παρέλαση της Macy’s, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεγονότα της Ημέρας των Ευχαριστιών, δεν θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία της. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η μεγάλη γιορτή θα μεταφερθεί για το Σάββατο, στις 8:30 το πρωί, τοπική ώρα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια πρωτοφανή αλλαγή στην παράδοση της εκδήλωσης.

Η απόφαση για την αναβολή ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια. «Η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η Macy’s στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες.

Οι λόγοι της απόφασης και οι προβλέψεις

Ο βασικός λόγος για την αναβολή είναι οι προβλέψεις για ριπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την ασφαλή πτήση των γιγαντιαίων μπαλονιών, τα οποία αποτελούν σήμα κατατεθέν της παρέλασης και κάθε χρόνο κατακλύζουν τους δρόμους του Μανχάταν.

Οι κανονισμοί ασφαλείας της Νέας Υόρκης είναι σαφείς ως προς αυτό το ζήτημα. Απαγορεύουν την πτήση των γιγαντιαίων μπαλονιών όταν οι ριπές ανέμων ξεπερνούν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Η τήρηση αυτών των κανονισμών είναι υποχρεωτική για την προστασία του κοινού και των συμμετεχόντων.

Αυστηροποίηση μέτρων μετά από προηγούμενο ατύχημα

Τα μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση είχαν αυστηροποιηθεί σημαντικά μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη το 1997. Τότε, ένα μπαλόνι προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία θεατής. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων και στην εφαρμογή αυστηρότερων ορίων για τις καιρικές συνθήκες.

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει διαμορφώσει τους σημερινούς κανονισμούς, διασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα σε κάθε διοργάνωση. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας του ανέμου είναι πλέον αδιαπραγμάτευτη για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων.

Η σημασία της φετινής διοργάνωσης και οι φουσκωτές κατασκευές

Η φετινή παρέλαση είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η Macy’s ετοιμαζόταν να γιορτάσει την 100ή διοργάνωσή της. Για τον εορτασμό αυτό, είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί ένας αριθμός-ρεκόρ 100 φουσκωτών κατασκευών. Ανάμεσά τους, φυσικά, θα ήταν και τα διάσημα γιγαντιαία μπαλόνια που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θεάματος.

Αυτές οι εντυπωσιακές κατασκευές, που κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες θεατές στους δρόμους και εκατομμύρια τηλεθεατές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εικόνα της παρέλασης. Η αδυναμία πτήσης τους λόγω των ισχυρών ανέμων αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Τηλεοπτική κάλυψη ανήμερα της γιορτής

Η παρέλαση της Macy’s αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ημέρας των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την εκδήλωση από την τηλεόραση, καθιστώντας την ένα αναπόσπαστο κομμάτι των εορτασμών.

Φέτος, ανήμερα της γιορτής, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC θα μεταδώσει σε επανάληψη την περσινή παρέλαση. Έτσι, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμιότυπα από προηγούμενη διοργάνωση, δεδομένης της αναβολής της φετινής ζωντανής μετάδοσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis