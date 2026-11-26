Δεκατρείς εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πλημμύρα που έπληξε ένα παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών διάσωσης, ο ίδιος αριθμός ατόμων, δηλαδή δεκατρείς, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το τραγικό συμβάν. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται σε μια περιοχή όπου τα δυστυχήματα σε μεταλλεία είναι συχνό φαινόμενο.

Έντεκα εργαζόμενοι πρόλαβαν να βγουν από τις στοές του μεταλλείου, ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την πλημμύρα δύο ημέρες μετά το συμβάν.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι αγνοούμενοι

Οι τοπικές αρχές διάσωσης της Ινδονησίας προχώρησαν σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στο παράνομο χρυσωρυχείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται πλέον στους δεκατρείς. Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τα σώματα των αποβιωσάντων θυμάτων από την περιοχή της καταστροφής.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι δεκατρείς ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την πλημμύρα. Ο Ντεσιάνα Κάρτικα Μπαχαρί, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, επιβεβαίωσε τον αριθμό των αγνοουμένων στην επίσημη δήλωσή του. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό τους.

Η χρονική εξέλιξη του δυστυχήματος

Το παράνομο χρυσωρυχείο πλημμύρισε την περασμένη Δευτέρα, προκαλώντας την παγίδευση των εργαζομένων στις στοές. Ωστόσο, οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το συμβάν δύο ημέρες αργότερα, την Τετάρτη, όπως είχε υπογραμμίσει εκπρόσωπος της αστυνομίας από τη δυτική Ιάβα. Αυτή η καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων ενδεχομένως να δυσχέρανε τις αρχικές προσπάθειες διάσωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή της αστυνομίας, έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν και να βγουν από τις στοές του μεταλλείου καθώς τα νερά εισέρχονταν και πλημμύριζαν τον χώρο. Η έγκαιρη αντίδραση αυτών των εργαζομένων τους επέτρεψε να σωθούν από την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε.

Το παράνομο χρυσωρυχείο της Ινδονησίας

Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε ένα παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία, γεγονός που αναδεικνύει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί άνθρωποι στην περιοχή. Τα παράνομα ορυχεία συχνά λειτουργούν χωρίς να τηρούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων.

Η Ινδονησία, ένα πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, είναι γνωστή για το ιδιαίτερα πλούσιο σε πόρους υπέδαφός της. Ωστόσο, αυτή η αφθονία πόρων οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη παράνομων δραστηριοτήτων εξόρυξης, οι οποίες συνοδεύονται από σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Συχνά δυστυχήματα στον κλάδο της εξόρυξης

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στο πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας. Η περιοχή, αν και πλούσια σε φυσικούς πόρους, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκτός του νόμιμου πλαισίου.

Οι παράνομες εγκαταστάσεις εξόρυξης, όπως αυτή που επλήγη από την πλημμύρα, αψηφούν κατά κανόνα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτή η έλλειψη τήρησης των κανόνων και των προδιαγραφών ασφαλείας αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για τους εργαζομένους, οδηγώντας συχνά σε τραγικά συμβάντα όπως το πρόσφατο στην Ινδονησία.

Με πληροφορίες από: Topontiki