Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον διαβεβαίωσε πως δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ουκρανία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ένα podcast, όπου ο Κούσνερ αξιολόγησε τη στάση του Ρώσου ηγέτη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Κούσνερ εξέφρασε την άποψη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την κλιμάκωση του πολέμου και την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.

Οι διαβεβαιώσεις για τα πυρηνικά όπλα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, μιλώντας στο πόντκαστ MD Meets που φιλοξενεί ο διευθύνων σύμβουλος του Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, αποκάλυψε τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον Ρώσο πρόεδρο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει τέτοια πρόθεση».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου, αφότου άρχισε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν εκφραστεί επανειλημμένα ανησυχίες για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν από απειλές που είχαν εκφράσει Ρώσοι αξιωματούχοι, καθιστώντας τις διαβεβαιώσεις του Κούσνερ ένα σημαντικό σημείο.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η «αυτοσυγκράτηση» Πούτιν

Ο Τζάρεντ Κούσνερ έκρινε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, ο ίδιος απέρριψε τις επικρίσεις που υποστηρίζουν ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον βρίσκεται υπερβολικά «κοντά» στη Μόσχα.

Ο Κούσνερ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν πως διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση. «Δεν έχουμε ασκήσει καμιά πίεση στον πρόεδρο (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι ή στους ουκρανούς», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, υπενθύμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Κατηγορίες κατά της Ουκρανίας για υπονόμευση διαπραγματεύσεων

Ταυτόχρονα με τις διαβεβαιώσεις για τα πυρηνικά όπλα, ο Τζάρεντ Κούσνερ κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε την προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όπου η Ουκρανία επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του κ. Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.

Σχετικά με αυτό το περιστατικό, η ρωσική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει στα τέλη της περασμένης χρονιάς τον ουκρανικό στρατό πως προσπάθησε να επιτεθεί σε εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ με drones. Ωστόσο, η CIA από την πλευρά της διαβεβαίωσε πως στόχος δεν ήταν η κατοικία του κ. Πούτιν, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στο γεγονός.

Έκκληση Τραμπ και Ρούτε για μη εξάπλωση του πολέμου

Την ίδια ώρα με τις δηλώσεις του Κούσνερ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, απηύθυναν κοινή έκκληση προς τη Ρωσία. Κάλεσαν τη Ρωσία να μην «εξαπλώσει τον πόλεμο» εναντίον της Ουκρανίας, τονίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση.

Η έκκληση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω κοινής ανακοίνωσης, η οποία εκδόθηκε μετά τη συνάντησή τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία του Τύπου, στην κατοικία του μεγιστάνα στην πολιτεία Φλόριντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συζητήσεων που έλαβαν χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit