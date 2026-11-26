Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές απέναντι στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Κούσνερ, μιλώντας στο podcast «MD Meets» του Ματίας Ντέπφνερ, αποκάλυψε επίσης ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους του Ιράν. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών στην κατάσταση με το Ιράν, ασκώντας κριτική στη στάση τους.

Οι επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι Αμερικανός απεσταλμένος, μετέφερε τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πολιτική έναντι του Ιράν. Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί «όλες τις επιλογές ανοιχτές» απέναντι στην Τεχεράνη. Αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Ματίας Ντέπφνερ, στο πλαίσιο του podcast «MD Meets».

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουάσινγκτον ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, ο Κούσνερ απάντησε χαρακτηριστικά ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές στο τραπέζι». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ιδιαίτερα προσηλωμένος» στο ζήτημα του Ιράν και έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Επαφές με ιρανούς αξιωματούχους

Μία από τις σημαντικές αποκαλύψεις του Τζάρεντ Κούσνερ αφορά τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει με ιρανούς αξιωματούχους. Ο Αμερικανός απεσταλμένος επιβεβαίωσε ότι έχει συναντηθεί με εκπροσώπους του Ιράν, δηλώνοντας συγκεκριμένα: «Συναντηθήκαμε με τους Ιρανούς μερικές φορές».

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη διαχείριση της σύγκρουσης, όπως ανέφερε ο Κούσνερ. Η επιβεβαίωση των επαφών αυτών δίνει μια διάσταση στις διπλωματικές κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, παρά τη σκληρή ρητορική που επικρατεί δημοσίως.

Κριτική στην ευρωπαϊκή στάση

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στη στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην κρίση με το Ιράν. Ερωτηθείς εάν οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν αρκετά για να στηρίξουν την αμερικανική προσέγγιση, ο Κούσνερ δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι ζητούν πολλά από την Αμερική».

Επιπλέον, ο Αμερικανός απεσταλμένος τόνισε ότι η αντίδραση της Ευρώπης στην κατάσταση με το Ιράν δεν τον έχει εντυπωσιάσει. Η κριτική αυτή υποδηλώνει μια δυσαρέσκεια από την αμερικανική πλευρά σχετικά με το επίπεδο στήριξης ή τη στρατηγική των ευρωπαϊκών εταίρων στο συγκεκριμένο διεθνές ζήτημα.

Ο ρόλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν, ο Τζάρεντ Κούσνερ αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από την έναρξη του πολέμου και είχε ως στόχο να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια έκβαση στη σύγκρουση.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι η συνεργασία του με τον αντιπρόεδρο Βανς αφορούσε τη διαχείριση της σύγκρουσης, καθώς και τον «πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν». Αυτό υπογραμμίζει τη συντονισμένη προσπάθεια εντός της αμερικανικής διοίκησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το Ιράν.

Με πληροφορίες από: Enikos