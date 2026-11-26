Ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και τις μεγάλες επιτυχίες των Duran Duran, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Ο θάνατός του επήλθε μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, με την οικογένειά του να τον αποχαιρετά ήρεμα στο σπίτι του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Την απώλειά του ανακοίνωσαν τα μέλη του συγκροτήματος το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση των Duran Duran

Τα μέλη του συγκροτήματος, Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του μουσικού και επί χρόνια συνεργάτη τους. Στην ανακοίνωσή τους, αποκάλυψαν ότι ο Άντι Τέιλορ έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Οι Duran Duran αναγνώρισαν τη σημαντική συνεισφορά του Άντι Τέιλορ στον ήχο και τη διεθνή διαδρομή τους. Τόνισαν ότι «ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας» και ότι από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, «έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και δυναμισμό».

Η μουσική κληρονομιά και οι συνεργασίες του

Ο Άντι Τέιλορ υπήρξε συνδημιουργός ορισμένων από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα «Save a Prayer», «Rio» και «Girls on Film». Το παίξιμό του «έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο», όπως ανέφεραν τα μέλη του συγκροτήματος.

Εκτός από την πορεία του με τους Duran Duran, ο Τέιλορ συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Ροντ Στιούαρτ και η Μπελίντα Καρλάιλ, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον μουσικό χώρο.

Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, Τρέισι

Η σύζυγός του, Τρέισι Τέιλορ, αποχαιρέτησε τον Άντι με ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας ότι «ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας» και ότι «θα μας λείπει κάθε μέρα». Πρόσθεσε ότι «ο Άντι αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με τόσο θάρρος και αποφασιστικότητα».

Στη δήλωσή της, η Τρέισι Τέιλορ υπογράμμισε πως ο σύζυγός της «ποτέ δεν τα παράτησε, παλεύοντας μέχρι το τέλος, χωρίς ποτέ να χάσει την αγάπη του για τη ζωή». Για τον κόσμο, ο Άντι ήταν ένας λαμπρός κιθαρίστας, αλλά για την οικογένειά του, ήταν «ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και ο πιο περήφανος παππούς».

Οι δηλώσεις των μελών του συγκροτήματος

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Σάιμον Λε Μπον, δήλωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση: «Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο σχήμα του Άντι Τέιλορ στην καρδιά μου. Δεν θα κλείσει ποτέ· δεν θα το αφήσω. Θα μου λείψει και θα τον αγαπώ για όλη μου τη ζωή».

Οι Duran Duran τόνισαν επίσης το ιδιαίτερο, καυστικό χιούμορ του Άντι Τέιλορ, το οποίο «συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα ασυναισθηματική και πρακτική του στάση απέναντι στη ζωή». Αυτό, όπως ανέφεραν, «μας κράτησε προσγειωμένους και χάρισε στο συγκρότημα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του όλα εκείνα τα ξεχωριστά χρόνια που ακολούθησαν».

Η οικογένεια και το αίτημα για ιδιωτικότητα

Οι σκέψεις των μελών του συγκροτήματος είναι με τη σύζυγο του Άντι Τέιλορ, Τρέισι, τα παιδιά του, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, καθώς και τον εγγονό του, Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit