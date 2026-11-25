Τραγωδία σημειώθηκε στον Περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, στην Αίγυπτο, όταν ένα βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε πετρελαιοειδή ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σκηνές πανικού σε έναν πολυσύχναστο οδικό άξονα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 30 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η ανατροπή του βυτιοφόρου και η επέκταση της πυρκαγιάς

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον Περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, έναν βασικό οδικό άξονα που συνδέει σημαντικές επαρχίες όπως το Κάιρο, η Γκίζα και η Καλουμπίγια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άμεσα μια μεγάλη πυρκαγιά, λόγω του εύφλεκτου φορτίου των πετρελαιοειδών που μετέφερε.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα σε οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, προκαλώντας σκηνές πανικού και καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που αύξησε την ανησυχία για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και των κατοίκων.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων. Επιπλέον, 15 άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα σε φλεγόμενα αυτοκίνητα. Η εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος ήταν χαοτική, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί κοντά, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των αρχών.

Η γεωγραφία του συμβάντος και η κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Αλ Ουαράκ (Al-Warraq), η οποία ανήκει στην επαρχία της Γκίζας και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα Κάιρο. Το σημείο του δυστυχήματος εντοπίζεται συγκεκριμένα πάνω από τη σήραγγα 10 του Περιφερειακού δρόμου, ενός οδικού άξονα κρίσιμης σημασίας για την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων πολιτών.

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, κινητοποιήθηκαν άμεσα δεκάδες ασθενοφόρα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την εκτεταμένη φωτιά, περιορίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης.

Η εν εξελίξει διερεύνηση των αιτιών

Οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου έχουν ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Η διερεύνηση επικεντρώνεται στην πλήρη αποσαφήνιση των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία στον πολυσύχναστο Περιφερειακό δρόμο του Καΐρου.

Η σημασία του οδικού άξονα, η φύση του φορτίου του βυτιοφόρου και η πυκνότητα της κυκλοφορίας στην περιοχή υπογραμμίζουν την ανάγκη για λεπτομερή εξέταση όλων των δεδομένων. Στόχος είναι η πλήρης κατανόηση του περιστατικού και η λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων δυστυχημάτων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta