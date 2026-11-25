Σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει προγραμματίσει τη σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, και έρχεται σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν οι αναφορές για το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Συγκάλεση συμβουλίου ασφαλείας εν μέσω προετοιμασιών

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Times of Israel, την ώρα που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν. Οι πληροφορίες αυτές εντείνουν την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, έχουν διατυπωθεί προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανότητα η Τεχεράνη να εξαπολύσει μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Το διπλό αυτό σενάριο αμοιβαίων επιθέσεων υπογραμμίζει την κρισιμότητα των εξελίξεων και την ανάγκη για άμεση αξιολόγηση της κατάστασης από την ισραηλινή ηγεσία.

Κατηγορίες για ανάπτυξη χημικών όπλων

Στο επίκεντρο της νέας αυτής έντασης βρίσκονται οι σοβαρές κατηγορίες που διατυπώνει το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει την άμεση και κατηγορηματική διάψευση από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες αυτές αποτελούν μια προσπάθεια δημιουργίας προσχήματος, με στόχο να δικαιολογηθούν νέες στρατιωτικές επιθέσεις σε βάρος του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μάλιστα, το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει χημικά όπλα, με τα οποία θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις που θα έφταναν ακόμη και στην Ουάσινγκτον.

Η θέση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, προέβη σε δηλώσεις χθες, αναφέροντας πως «το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ». Ο κ. Κατζ τόνισε με έμφαση ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει τέτοια όπλα – δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το σχέδιο να προχωρήσει».

Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας υπογραμμίζουν την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς για τις προθέσεις του Ιράν και την αποφασιστικότητα να αποτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων όπλων. Η στάση αυτή ενισχύει την αίσθηση της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Πληροφορίες και ισχυρισμοί για το παρελθόν

Σύμφωνα με αναφορά του κρατικού καναλιού του Ισραήλ, Kan, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, το Ισραήλ γνωρίζει εδώ και πάνω από μία δεκαετία για την ανάπτυξη χημικών όπλων από το Ιράν. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην πολυπλοκότητα των κατηγοριών, υποδηλώνοντας μακροχρόνια γνώση εκ μέρους του Ισραήλ.

Επιπλέον, οι ισραηλινοί ισχυρισμοί αναφέρουν ότι υλικά που σχετίζονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα ιρανικά πυρηνικά αρχεία που άρπαξε το Ισραήλ το 2018. Ωστόσο, αυτά τα συγκεκριμένα υλικά δεν κατασχέθηκαν μαζί με άλλα αρχεία που σχετίζονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών.

Η κατηγορηματική απάντηση της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για τα χημικά όπλα, επιμένοντας ότι πρόκειται για μια «αφορμή» που χρησιμοποιείται ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επιτεθούν ξανά. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, ότι το Ισραήλ προσπαθεί να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη πόλεμο με «πρόσχημα» τα χημικά όπλα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Αραγτσί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτός ο πολεμοχαρής (σ.σ. ο Κατζ) κατηγορεί χωρίς ντροπή το Ιράν ότι αναπτύσσει και αποκρύπτει τέτοια ειδεχθή όπλα σε φαρμακευτικά εργοστάρια. Ο στόχος είναι τολμηρός: να εξαπατήσουν τις ΗΠΑ ώστε να διεξάγουν έναν ακόμη πόλεμο για λογαριασμό τους». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την έντονη αντίδραση της ιρανικής πλευράς στις ισραηλινές κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: Newsit