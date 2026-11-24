Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απένειμε σήμερα το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης και άλλοτε προσωπικό του δικηγόρο. Η τελετή έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο, με τον 82χρονο Τζουλιάνι να τιμάται με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις της χώρας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του Τύπου.

Η τελετή στον Λευκό Οίκο

Η απονομή του Προεδρικού Μεταλλίου της Ελευθερίας στον Ρούντι Τζουλιάνι πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, σε μια τελετή που δεν συμπεριέλαβε την παρουσία δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο Τζουλιάνι, σε ηλικία 82 ετών, επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την εκδήλωση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, ενημερώνοντας έτσι το κοινό για την τιμή που του αποδόθηκε.

Η κίνηση αυτή του προέδρου Τραμπ να τιμήσει τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης έρχεται σε μια περίοδο που ο Τζουλιάνι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διάφορους λόγους, τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς, καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς του πορείας στη δημόσια ζωή.

Οι δηλώσεις του Τζουλιάνι και του Λευκού Οίκου

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διάκριση, ο Ρούντι Τζουλιάνι δήλωσε ότι αισθάνεται «μεγάλη τιμή» που έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από το έθνος του και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «το να κάνω το σωστό για τους άλλους ήταν πάντα πυξίδα μου».

Στη δήλωσή του, ο Τζουλιάνι ανέφερε επίσης ότι «οποιαδήποτε διάκριση έλαβα σε δημόσιο αξίωμα είναι πλήρως αποτέλεσμα του να ακολουθώ τη συμβουλή του αφεντικού μου, Ρόναλντ Ρήγκαν, ο οποίος είπε: ‘Δεν υπάρχει όριο…’». Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, περιέγραψε τον πρώην δήμαρχο ως «αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό, του οποίου η ηγεσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη της Νέας Υόρκης και στη χώρα μας».

Η πορεία του Ρούντι Τζουλιάνι

Ο Ρούντι Τζουλιάνι απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα αρχικά ως εισαγγελέας, χάρη στην αποτελεσματική δράση του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Η θητεία του σε αυτή τη θέση τον καθιέρωσε ως μια ισχυρή προσωπικότητα στον χώρο της δικαιοσύνης.

Αργότερα, ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, ο Τζουλιάνι απέσπασε σημαντικούς επαίνους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση που προέκυψε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Η ηγεσία του κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο αναγνωρίστηκε ευρέως.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι επιπτώσεις

Παρά την αναγνωρισμένη πορεία του, το κύρος του Ρούντι Τζουλιάνι δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το έτος 2023. Τότε, υποχρεώθηκε, μέσω δικαστικής απόφασης, να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδεόταν άμεσα με ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο ίδιος περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες που έγιναν για την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος, μετά τη νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν. Έκτοτε, ο Τζουλιάνι έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον, γεγονός που επισφράγισε τις αρνητικές εξελίξεις στην επαγγελματική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki