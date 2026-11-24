Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη το 2027. Στο εδώλιο θα καθίσει και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, σε μια υπόθεση που συνδέεται με την καταγγελλόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον εκλιπόντα ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Η νέα δικαστική περιπέτεια αφορά μια έρευνα που ξεκίνησε μετά την ανάκληση ισχυρισμών ενός βασικού μάρτυρα, ο οποίος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι διέθετε στοιχεία σε βάρος του πρώην Γάλλου προέδρου. Τόσο ο Νικολά Σαρκοζί όσο και η ιταλικής καταγωγής σύζυγός του, η οποία είναι πρώην τοπ μόντελ και τραγουδίστρια, αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η νέα δικαστική περιπέτεια του 2027

Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί θα δικαστούν για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που συνδέονται με χειραγώγηση. Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί το 2027, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Η νέα αυτή εξέλιξη προστίθεται σε μια σειρά ποινικών ερευνών που αντιμετώπισε ο Σαρκοζί μετά την αποτυχία επανεκλογής του το 2012. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μια ακόμη δικαστική δοκιμασία για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας.

Ο ρόλος του Ζιάντ Τακιεντίν και η ανάκληση των ισχυρισμών

Κεντρικό πρόσωπο στη νέα υπόθεση είναι ο Λίβυος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν. Ο ίδιος είχε αρχικά ισχυριστεί ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007 έλαβε «αδρά» χρηματοδότηση από την Τρίπολη. Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για καταβολές συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες φέρεται να συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Ο Ζιάντ Τακιεντίν ανακάλεσε τους ισχυρισμούς του σε συνέντευξη το 2020, ενώ πέθανε πέρυσι. Τότε, ο Νικολά Σαρκοζί φέρεται να είχε δηλώσει ότι «η αλήθεια επιτέλους έρχεται στο φως». Ωστόσο, οι Αρχές δεν θεώρησαν ειλικρινή την ανάκληση των ισχυρισμών και ξεκίνησαν νέα έρευνα για την επιχείρηση που φέρεται να αποκαλούσαν οι εμπλεκόμενοι «Save Sarko» («Σώστε τον Σαρκό»).

Προηγούμενες καταδίκες και δικαστικές υποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα του Μουαμάρ Καντάφι. Ο Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για 20 ημέρες. Ο ίδιος αρνείτο εξαρχής τις κατηγορίες, ενώ η απόφαση του εφετείου αναμένεται την προσεχή Δευτέρα.

Το 2024, ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με τους έξι μήνες να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2012. Αυτή η καταδίκη αφορούσε διαφορετική υπόθεση χρηματοδότησης.

Είχε προηγηθεί, το 2021, η καταδίκη του σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή. Του επετράπη, ωστόσο, να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι, φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Η περίοδος μετά την προεδρία

Μετά την αποτυχία επανεκλογής του το 2012, ο Νικολά Σαρκοζί βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά ποινικών ερευνών. Οι δικαστικές αυτές υποθέσεις έχουν απασχολήσει εκτενώς τη γαλλική κοινή γνώμη και τη διεθνή επικαιρότητα για αρκετά χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki