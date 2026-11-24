Μια νέα εποχή για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία επιχειρεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του ΝΑΤΟ, γνωστό ως «ΝΑΤΟ 3.0». Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η σταδιακή μεταφορά του κύριου βάρους της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης στους ίδιους τους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο του βασικού εγγυητή της πυρηνικής αποτροπής, μια στρατηγική που εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια της ηπείρου και τις ισορροπίες απέναντι στη Ρωσία.

Ο σχεδιασμός για το «ΝΑΤΟ 3.0»

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για το νέο ΝΑΤΟ προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά του κύριου βάρους της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης στους ίδιους τους Ευρωπαίους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ρόλο τους ως ο βασικός εγγυητής της πυρηνικής αποτροπής, ένα κρίσιμο στοιχείο για την ασφάλεια της Συμμαχίας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική προκαλεί προβληματισμό σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στην ασφάλεια της ηπείρου και στις ισορροπίες απέναντι στη Ρωσία, καθώς η μείωση της αμερικανικής συμβατικής παρουσίας ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Ο ρόλος του Έλμπριτζ Κόλμπι και οι λόγοι της αλλαγής

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας αμερικανικής προσέγγισης έχει ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα στρατηγικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι. Ο κ. Κόλμπι υποστηρίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και δημογραφικούς πόρους για να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στην υπεράσπισή της.

Η αλλαγή αυτής της στρατηγικής συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη σημασία του Ινδοειρηνικού για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός με την Κίνα απαιτεί τη διάθεση περισσότερων στρατιωτικών πόρων στην περιοχή. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη δυνατότητα διατήρησης της σημερινής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Αναδιαμόρφωση υποχρεώσεων και στρατιωτικής παρουσίας

Το σχέδιο για το «ΝΑΤΟ 3.0» δεν προβλέπει την κατάργηση του ΝΑΤΟ, ούτε την πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Αντίθετα, επιδιώκει να αναδιαμορφώσει την κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταξύ των μελών. Ο στόχος είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μιας συμβατικής στρατιωτικής απειλής.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιαμόρφωσης, το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εξετάζεται ποιες δυνάμεις και υποδομές θα παραμείνουν διαθέσιμες για την υποστήριξη των αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, το Πεντάγωνο εξετάζει τη μείωση των μαχητικών αεροσκαφών από περίπου 150 σε 100 για την Ευρώπη.

Εξελίξεις και χρονοδιάγραμμα

Η μετάβαση στο «ΝΑΤΟ 3.0» έχει ήδη περάσει από το επίπεδο των σχεδιασμών σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Τον περασμένο Ιούνιο, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην Ευρώπη ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή της συμμετοχής των ΗΠΑ στο μοντέλο δυνάμεων της Συμμαχίας, συνδέοντας την απόφαση με τη νέα στρατηγική κατεύθυνση.

Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα στρατηγικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, κατά την παρουσία του στις Βρυξέλλες στις 17 Νοεμβρίου, εξέφρασε την προσδοκία η διαδικασία αξιολόγησης να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit