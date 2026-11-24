Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας οδηγείται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη τροχιά, καθώς το Κίεβο προχωρά σε διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας των στρατιωτικών του επιχειρήσεων. Πλήττονται πλέον ρωσικά πλοία σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το κύριο μέτωπο, καλύπτοντας μια ευρεία ζώνη από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο και τις ακτές της Λιβύης. Αυτή η εξέλιξη εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Διεύρυνση των ουκρανικών επιχειρήσεων

Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την ουκρανική ευθύνη για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με drone εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας. Σε δηλώσεις του, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι κάθε πλοίο που φέρει ρωσική σημαία και μεταφέρει όπλα ή φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις, αποτελεί νόμιμο στόχο για την Ουκρανία. Αυτό ισχύει, όπως τόνισε, ακόμη και όταν τα πλοία βρίσκονται σε διεθνή ύδατα.

Η τοποθέτηση αυτή του Ουκρανού προέδρου προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την έκταση στην οποία σκοπεύει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις το Κίεβο. Η απόφαση να πλήττονται στόχοι σε τόσο μεγάλη γεωγραφική απόσταση από το μέτωπο, από τη Βαλτική μέχρι τις ακτές της Λιβύης, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην τακτική της Ουκρανίας και υποδηλώνει την αποφασιστικότητά της να πλήξει τη Μόσχα με κάθε δυνατό τρόπο.

Πλήγματα στη Μεσόγειο και η κατάσταση στη Λιβύη

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις στη Βαλτική, έχουν καταγραφεί πλήγματα σε ρωσικά πλοία στην περιοχή της Λιβύης. Κορυφαίο γεγονός αυτών των επιθέσεων ήταν η καταστροφή της σύγχρονης ρωσικής κορβέτας «Merkury». Τα περιστατικά αυτά δημιουργούν νέα δεδομένα και ενισχύουν τον κίνδυνο η σύγκρουση να μεταφερθεί και να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Σε σχέση με τα πλήγματα αυτά, η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεννόηση με την Ουκρανία για τις επιθέσεις. Επιπλέον, η ανατολική Λιβύη έχει ζητήσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, στην οποία θα συμμετέχουν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ρωσία. Η εμπλοκή της Ουκρανίας στο ήδη εύθραυστο λιβυκό περιβάλλον απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις υφιστάμενες ισορροπίες και να υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επανένωση της χώρας.

Ανησυχία μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει προβληματισμό ακόμη και μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου. Η Νορβηγία, μια χώρα που συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, εξέφρασε τις ανησυχίες της. Ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Τόρε Σάντβικ, κάλεσε την Ουκρανία να επιδεικνύει σύνεση στις ενέργειές της, να τηρεί αυστηρά το διεθνές δίκαιο και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάγκη για σταθερότητα στις γειτονικές περιοχές.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της προέλευσής της. Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην εξέλιξη του ίδιου του πολέμου, αλλά επεκτείνονται και στον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης επέκτασής του. Υπάρχει φόβος ότι ένα τυχαίο περιστατικό ή ένα πλήγμα σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, θέτοντας ενδεχομένως ζήτημα ενεργοποίησης του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Προειδοποιήσεις από τη Μόσχα και οικονομικές απαιτήσεις

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η ρωσική απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και διυλιστηρίων θα είναι αναπόφευκτη. Η δήλωση αυτή προμηνύει μια νέα, πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών, καθώς η Μόσχα φαίνεται αποφασισμένη να αντιδράσει στις ουκρανικές ενέργειες που στοχεύουν την ενεργειακή της υποδομή.

Ενώ ο Ζελένσκι εμφανίζεται αποφασισμένος να διευρύνει το πεδίο των επιθέσεων, η Ουκρανία ζητά παράλληλα σημαντική εξωτερική χρηματοδοτική στήριξη. Συγκεκριμένα, το Κίεβο αιτείται 115 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό το ποσό έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, ενώ αναζητούνται ακόμη 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki