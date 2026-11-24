Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, με επίκεντρο στην Τουρκία. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:39, ώρα Ελλάδας, και έγινε αισθητός σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, φτάνοντας μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Από την πρώτη στιγμή, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο παρείχε τις βασικές πληροφορίες για το σεισμικό φαινόμενο, αναφέροντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές αναφορές, οι οποίες ωστόσο συμπληρώνουν την εικόνα της περιοχής. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση είχε ως επίκεντρο σημείο 21 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Μίλας, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Τουρκία. Αυτή η λεπτομερής τοποθεσία δίνει μια σαφή εικόνα της άμεσης περιοχής που επηρεάστηκε από το σεισμικό φαινόμενο.

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες τοποθετούν το επίκεντρο ανατολικά του Μποντρούμ, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Τουρκίας. Η απόσταση του επίκεντρου από τη Ρόδο προσδιορίστηκε σε περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά, παρέχοντας μια σημαντική γεωγραφική αναφορά σε σχέση με τα ελληνικά νησιά. Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα, ένα στοιχείο που συμβάλλει στην κατανόηση της φύσης της δόνησης.

Η ώρα και η ένταση της δόνησης

Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, το απόγευμα. Η ακριβής ώρα που καταγράφηκε ο σεισμός ήταν στις 17:39, σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, τον αρμόδιο φορέα που παρακολουθεί και καταγράφει τις σεισμικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το μέγεθος των 4,6 Ρίχτερ κατατάσσει τον σεισμό σε μια κατηγορία που μπορεί να γίνει αισθητός από τους κατοίκους, ειδικά σε κοντινές περιοχές. Η καταγραφή της ώρας και του μεγέθους είναι κρίσιμη για την άμεση αξιολόγηση της σεισμικής δραστηριότητας και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το φαινόμενο που εκδηλώθηκε.

Αισθητός στα Δωδεκάνησα

Παρόλο που το επίκεντρο βρισκόταν στην Τουρκία, ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Δωδεκανήσων. Οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών ένιωσαν τη δόνηση, γεγονός που υπογραμμίζει την εγγύτητα της σεισμικής δραστηριότητας με την ελληνική επικράτεια. Η αίσθηση του σεισμού στα Δωδεκάνησα επιβεβαιώθηκε από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Συγκεκριμένα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε ότι ο σεισμός «ταρακούνησε και τα Δωδεκάνησα», μια διαπίστωση που αναφέρθηκε και από το τοποντικι.gr. Η αισθητότητα του σεισμού στα νησιά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς δείχνει την έκταση της επίδρασης της δόνησης, πέρα από την περιοχή του άμεσου επίκεντρου.

Καμία αναφορά για ζημιές

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την καταγραφή του σεισμού είναι ότι δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Παρά την ένταση των 4,6 Ρίχτερ και την αίσθηση που προκάλεσε σε αρκετές περιοχές, τόσο στην Τουρκία όσο και στα Δωδεκάνησα, δεν υπήρξαν αναφορές για υλικές καταστροφές ή άλλα προβλήματα. Αυτή η πληροφορία είναι καθησυχαστική για τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν.

Η απουσία αναφορών για ζημιές είναι ένα θετικό νέο μετά από μια τέτοια σεισμική δόνηση. Η πληροφορία αυτή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αφορά την περιοχή του επίκεντρου και τις γύρω περιοχές που επηρεάστηκαν από τον σεισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η δόνηση δεν είχε καταστροφικές συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki