Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την επίθεση με drone σε ρωσικό φορτηγό πλοίο, το «Sparta II», στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι το πλοίο αποτελούσε θεμιτό στόχο καθώς μετέφερε όπλα. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέβασε το συνολικό ποσό της εξωτερικής χρηματοδοτικής στήριξης που θα χρειαστεί η χώρα του για το 2027 στα 115 δισεκατομμύρια ευρώ, ζητώντας επιπλέον 25 δισεκατομμύρια ευρώ πέραν των ήδη δεσμευμένων 90 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιβεβαίωση του πλήγματος στο «Sparta II»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg News ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drone που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Στόχος της επίθεσης ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II», το οποίο επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ρητά ότι το συγκεκριμένο πλοίο ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό της χώρας του. Η αιτιολόγηση που δόθηκε είναι ότι το «Sparta II» μετέφερε όπλα, γεγονός που το καθιστούσε στρατιωτικό στόχο εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο χαρακτήρας του πλοίου και οι συνέπειες του περιστατικού

Το «Sparta II» διαχειρίζεται η ρωσική αμυντική εταιρεία επιμελητείας Oboronlogistika. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επιμελητείας για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, γεγονός που ενισχύει τον ισχυρισμό του Ζελένσκι περί μεταφοράς όπλων.

Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε, ενώ τα υπόλοιπα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε σε ένα παρακείμενο ρωσικό πλοίο, διασφαλίζοντας την προστασία τους μετά το πλήγμα.

Η αντίδραση της Φινλανδίας στο περιστατικό

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, εξέφρασε την ανησυχία της χώρας του για το περιστατικό. Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Στουμπ δήλωσε ότι η Φινλανδία θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Ο Φινλανδός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τις αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους στο συμβάν του Σαββάτου. Μέσω της πλατφόρμας X, ο Στουμπ ανέφερε ότι «δυστυχώς, οι συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας είναι ορατές και στην περιοχή μας». Νωρίτερα το Σάββατο, είχε δηλώσει ότι το ρωσικό φορτηγό πλοίο, αφού επλήγη από drones, αποχώρησε από τα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, καθώς προηγουμένως συνιστούσε «σοβαρό κίνδυνο» εκεί.

Το αυξημένο αίτημα για χρηματοδοτική στήριξη

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβαλε το συνολικό ποσό της εξωτερικής χρηματοδοτικής στήριξης που θα χρειαστεί η Ουκρανία για το έτος 2027 στα 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά υψηλότερο από τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε κορυφαίους περιφερειακούς αξιωματούχους, η κυβέρνησή του θα χρειαστεί επιπλέον 25 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα οποία αναζητά πηγές εξασφάλισης.

Οι πολεμικές δαπάνες και ο ρόλος της ΕΕ

Ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει εκτοξευόμενες πολεμικές δαπάνες. Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της για να μπορέσει να συνεχίσει τις πολεμικές της προσπάθειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδειχθεί ως ο κύριος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας. Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη λήψη δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας της Ουκρανίας και των πολεμικών της προσπαθειών. Επιπλέον, άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και έχει προγραμματιστεί για το τρέχον και το επόμενο έτος. Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει έναν τρόπο για την εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης και τώρα εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την υποστηρίξει». Πρόσθεσε επίσης: «Πρέπει να βρούμε άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis