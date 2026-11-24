Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο καταδίκασε την Τουρκία για την κράτηση δύο Τούρκων εκπαιδευτικών, της Νουριγέ Γκυλμέν και του Σεμίχ Εζακτσά. Η απόφαση αφορά την παράνομη κράτησή τους, η οποία έλαβε χώρα μετά τις διαμαρτυρίες τους για την απόλυσή τους από τον δημόσιο τομέα, στον απόηχο της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η Τουρκία παραβίασε το δικαίωμα στην ελευθερία των δύο εκπαιδευτικών. Επιπλέον, κρίθηκε ότι οι συνθήκες κράτησης της Νουριγέ Γκυλμέν ήταν απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Ως εκ τούτου, η Τουρκία καλείται να καταβάλει αποζημιώσεις στους δύο ενάγοντες.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι παραβιάσεις δικαιωμάτων

Οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκριναν ότι η κράτηση του δασκάλου Σεμίχ Εζακτσά και της πανεπιστημιακού Νουριγέ Γκυλμέν παραβίασε το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το συγκεκριμένο άρθρο εγγυάται «το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια» κάθε ατόμου, το οποίο στην περίπτωσή τους δεν τηρήθηκε από τις τουρκικές αρχές.

Επιπροσθέτως, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκε η Νουριγέ Γκυλμέν παραβίασαν το άρθρο 3 της Σύμβασης. Το άρθρο αυτό αφορά την απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν.

Ως αποτέλεσμα της καταδίκης, η Τουρκία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 16.300 ευρώ στην Νουριγέ Γκυλμέν. Αντίστοιχα, ο Σεμίχ Εζακτσά θα λάβει αποζημίωση 12.500 ευρώ, ποσά που αντικατοπτρίζουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Οι απολύσεις μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

Η υπόθεση των δύο εκπαιδευτικών ξεκίνησε στους μήνες που ακολούθησαν την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016. Τότε, τόσο ο Σεμίχ Εζακτσά όσο και η Νουριγέ Γκυλμέν απολύθηκαν από τον δημόσιο τομέα, με την κατηγορία ότι ανήκαν στο δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, γνωστό ως FETÖ.

Η δίωξή τους εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς εκατοντάδες άλλοι Τούρκοι πολίτες αντιμετώπισαν παρόμοιες κατηγορίες και διώξεις. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ένα γενικευμένο πογκρόμ, όπου πολλοί Τούρκοι διώχθηκαν αδίκως, με την υπόθεση των δύο εκπαιδευτικών να αποτελεί σύμβολο αυτής της περιόδου.

Διαδηλώσεις και απεργία πείνας στην Άγκυρα

Ως απάντηση στις απολύσεις τους και τις κατηγορίες, οι δύο εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε μήνες καθημερινών διαδηλώσεων. Οι διαμαρτυρίες τους πραγματοποιούνταν στο κέντρο της Άγκυρας, με στόχο να αναδείξουν την αδικία που βίωναν και να διεκδικήσουν την αποκατάστασή τους.

Όταν οι διαδηλώσεις δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η Νουριγέ Γκυλμέν και ο Σεμίχ Εζακτσά αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους. Ξεκίνησαν μια μερική απεργία πείνας, η οποία διήρκεσε για έντεκα ολόκληρους μήνες, αποτελώντας μια ακραία μορφή διαμαρτυρίας για τα δικαιώματά τους.

Η κράτηση και οι νέες κατηγορίες

Παρά τις διαμαρτυρίες και την απεργία πείνας, οι δύο εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με περαιτέρω διώξεις. Στο τέλος του Μαΐου του 2017, φυλακίσθηκαν, αυτή τη φορά με μια νέα κατηγορία. Τους αποδόθηκε η κατηγορία ότι ανήκαν σε μια απαγορευμένη οργάνωση της άκρας αριστεράς, το DHKP/C.

Αυτή η νέα κατηγορία οδήγησε στην κράτησή τους, η οποία, όπως έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήταν παράνομη και παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα. Η απόφαση του ΕΔΔΑ έρχεται να επιβεβαιώσει τις παραβιάσεις που υπέστησαν οι δύο εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Newsit