Οι Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν στόχο δεξαμενόπλοια μεταφοράς ενέργειας. Η έρευνα αυτή διεξάγεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Τεχεράνη διευρύνει τις κυβερνοεπιθέσεις και τρομοκρατικές δράσεις εναντίον Αμερικανών, ακόμα και μακριά από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, εκτιμάται ότι έως και 50 πλοία έχουν αποτελέσει στόχο αυτών των επιθέσεων, ενώ έχουν καταγραφεί και απειλές για ανατινάξεις πλοίων.

Η έκταση των κυβερνοεπιθέσεων και οι απειλές

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν το Ιράν ως τον κύριο ύποπτο για μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει έως και 50 πλοία. Τα πλοία αυτά, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, μεταφέρουν κρίσιμα φορτία όπως πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, χημικά προϊόντα και άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Η φύση των φορτίων αυξάνει τις ανησυχίες για τις πιθανές συνέπειες των επιθέσεων.

Πέρα από τις κυβερνοεπιθέσεις, ορισμένα από τα στοχευμένα πλοία έχουν δεχθεί και απειλητικά μηνύματα και προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών. Οι αποστολείς αυτών των μηνυμάτων έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι τα σκάφη θα μπορούσαν να ανατιναχθούν, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης στη ναυτιλία. Ένα από τα απειλητικά μηνύματα έγραφε χαρακτηριστικά: «Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση».

Οι υποψίες και τα απειλητικά μηνύματα

Ενώ το Ιράν θεωρείται ο κύριος ύποπτος για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και τη Ρωσία ως πιθανό ένοχο. Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι απειλές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχιών για διεύρυνση του «πολέμου» με κυβερνοεπιθέσεις και τρομοκρατικές δράσεις.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση αφορά το πλοίο VL Prosperity, ο πλοίαρχος του οποίου έλαβε ένα απειλητικό σημείωμα. Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε αργότερα σε ένα δημόσιο ρωσόφωνο κανάλι του Telegram, το οποίο χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της ναυτιλίας. Στο σημείωμα, η επίθεση περιγραφόταν ως «σχεδιασμένη εκτέλεση», ενώ οι συντάκτες του κατηγορούσαν το πλοίο ότι μετέφερε «παράνομα» σαουδαραβικό πετρέλαιο σε αμερικανικά λιμάνια και ότι ήταν «συνένοχο στα οργανωμένα εγκλήματα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η προέλευση του σημειώματος δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών και των αυξημένων ανησυχιών, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις την 23η Νοεμβρίου 2026. Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά δίκτυα που υποστηρίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τις δραστηριότητες δεξαμενόπλοιων του Ιράν. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται εταιρείες που κατηγορούνται ότι διευκολύνουν πληρωμές για την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων (NITC), καθώς και ναυτιλιακές συμφωνίες που συνδέονται άμεσα με τον ιρανικό στρατό.

Η τελευταία απόφαση, η οποία αποτελεί μέρος της Επιχείρησης «Οικονομικός Απόκληρος», αφορά συνολικά 22 οντότητες και οκτώ άτομα. Όλοι αυτοί φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των διεθνών χρηματοοικονομικών δικτύων του Ιράν. Είναι σημαντικό ότι, σε αντίθεση με προηγούμενους γύρους κυρώσεων που επικεντρώνονταν κυρίως σε δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες, τα τρέχοντα μέτρα στοχεύουν την ίδια την οικονομική υποδομή. Αυτή η υποδομή επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει έσοδα από το πετρέλαιο και να πληρώνει για ναυτιλιακές υπηρεσίες, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάπτυξη ομάδων κυβερνοπροστασίας

Η αμερικανική ακτοφυλακή έχει ήδη αναπτύξει ειδικές ομάδες κυβερνοπροστασίας για να αντιμετωπίσει περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε τουλάχιστον τέσσερα πλοία. Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα πλοία πλησίαζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ενέργειες αυτές υπογραμμίζουν την αυξημένη ανησυχία των ΗΠΑ για τις κυβερνοαπειλές στον τομέα της ναυτιλίας και την προσπάθεια να ενισχυθεί η άμυνα έναντι τέτοιων επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit