Η Τεχεράνη έθεσε την Αθήνα στο επίκεντρο μιας πιθανής νέας σύγκρουσης με το Ισραήλ, καθώς η ιρανική πλευρά προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ελληνική κυβέρνηση. Η διαμαρτυρία αφορά αυτό που το Ιράν θεωρεί ελληνική συμμετοχή σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς που στρέφονται εναντίον του. Το διάβημα αυτό έρχεται με φόντο την κοινή αεροπορική άσκηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στις 16 Νοεμβρίου, νότια της Κρήτης.

Η κοινή αεροπορική άσκηση και η αντίδραση της Τεχεράνης

Η κοινή αεροπορική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ διεξήχθη στις 16 Νοεμβρίου, στην περιοχή νότια της Κρήτης. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία παρουσίασε την άσκηση αυτή ως εκπαίδευση στον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της τακτικής διμερούς εκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη ερμήνευσε διαφορετικά τη συγκεκριμένη στρατιωτική δραστηριότητα. Η ιρανική πλευρά προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ελληνική κυβέρνηση, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς που στρέφονται κατά του Ιράν. Αυτή η διαμαρτυρία αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και τις διαφορετικές ερμηνείες των στρατιωτικών συνεργασιών.

Οι ισραηλινές ερμηνείες της άσκησης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή της άσκησης δύο ημέρες μετά την πραγματοποίησή της. Στην ανακοίνωσή τους, έδωσαν έμφαση στην εκπαίδευση για αποστολές μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Την ίδια περιγραφή μετέφεραν και οι Times of Israel, ένα από τα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα της χώρας.

Εντούτοις, άλλα ισραηλινά μέσα προχώρησαν σε πιο συγκεκριμένες ερμηνείες. Το μεγάλο ειδησεογραφικό site Ynet χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση της άσκησης ως «σαφές μήνυμα προς το Ιράν». Το Ynet ενέταξε την άσκηση σε ρεπορτάζ που αφορούσε το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης με την Τεχεράνη. Ακόμη πιο πέρα πήγε το ρωσόφωνο ισραηλινό Cursorinfo, το οποίο παρουσίασε την άσκηση ως εξάσκηση του ισραηλινού στρατού για ένα νέο πλήγμα κατά του Ιράν.

Η διπλωματική δυσκολία για την Αθήνα

Η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία της άσκησης δημιουργεί μια διπλωματική δυσκολία για την Αθήνα. Μια στρατιωτική άσκηση που η ελληνική πλευρά εντάσσει στο πλαίσιο της τακτικής διμερούς εκπαίδευσης, αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό βάρος όταν προβάλλεται στο Ισραήλ ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Αυτή η απόκλιση στην επικοινωνία και την ερμηνεία των γεγονότων είναι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ιρανικής πλευράς.

Με το διάβημα διαμαρτυρίας που επέδωσε, η ιρανική πλευρά θέτει πλέον απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα της ελληνικής εμπλοκής σε σχεδιασμούς που θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της. Η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις αυτής της διπλωματικής κίνησης και να αποσαφηνίσει τη θέση της.

Το κόστος της στρατιωτικής συνεργασίας και η ασάφεια

Η ελληνική κυβέρνηση προβάλλει τη στενή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ ως ένα σημαντικό κέρδος για την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το ιρανικό διάβημα φέρνει στο προσκήνιο το διπλωματικό κόστος που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η επιλογή. Η Τεχεράνη αποδίδει πλέον στην Ελλάδα έναν ρόλο στους σχεδιασμούς που θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της, γεγονός που περιπλέκει τις διπλωματικές σχέσεις.

Στην Αθήνα, η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει δημόσια πού σταματά η συνεργασία με το Ισραήλ σε περίπτωση που ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος. Αυτή η ασάφεια θεωρείται ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Όσο βαθαίνει τη στρατιωτική συνεργασία χωρίς να ορίζει δημόσια τα όριά της, αφήνει στο Ισραήλ το περιθώριο να προβάλλει κοινές ασκήσεις ως επίδειξη ισχύος. Παράλληλα, επιτρέπει στην Τεχεράνη να εκλαμβάνει αυτές τις ασκήσεις ως ένδειξη ελληνικής εμπλοκής σε εχθρικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki