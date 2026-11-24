Θανατηφόρο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο λόμπι ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ένας 46χρονος Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του. Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε με έναν 39χρονο Ιταλοβραζιλιάνο πρώην αθλητή του MMA, ο οποίος τον εξουδετέρωσε. Το περιστατικό συνέβη στο ξενοδοχείο Tim Place, έπειτα από μία σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν από παράπονα για θόρυβο.

Η αρχή της έντασης στο λόμπι

Ο 46χρονος Αμερικανός τουρίστας, Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ από το Μίσιγκαν, βρισκόταν στο λόμπι του ξενοδοχείου Tim Place το πρωί της Κυριακής. Εκεί, φέρεται να διαμαρτυρόταν έντονα για φασαρία, υποβάλλοντας παράπονο σε υπάλληλο της ρεσεψιόν. Σύμφωνα με αναφορές, ο Χάρπερ απείλησε μάλιστα την υπάλληλο ότι θα της «κόψει τον λαιμό», προκαλώντας της φόβο.

Η υπάλληλος της ρεσεψιόν επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο Αμερικανός είχε δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν, φτάνοντας στο σημείο να την απειλήσει για δεύτερη φορά εξαιτίας του θορύβου. Αυτή η αρχική διαφωνία αποτέλεσε το έναυσμα για την αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν.

Η αντιπαράθεση με τον πρώην μαχητή

Ενώ ο Χάρπερ διαπληκτιζόταν με τον υπάλληλο της ρεσεψιόν, διέκοψε τη λογομαχία του για να ανταλλάξει κουβέντες με τον 39χρονο Φρανκ Έρικ Μάρκες. Ο Μάρκες, κάτοχος μαύρης ζώνης στο βραζιλιάνικο ζίου-ζίτσου και πρώην μαχητής MMA, γνωστός ως «Frank the Tank», κατευθυνόταν προς το ασανσέρ. Ο Αμερικανός συνέχισε να τον προκαλεί λεκτικά, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Καθώς ο Μάρκες έμπαινε στο ασανσέρ, ο Χάρπερ συνέχισε τις προκλήσεις. Ο πρώην μαχητής, ύψους περίπου 1,73 μ. και βάρους περίπου 63,5 κιλών, κοίταξε έξω από τις πόρτες και ρώτησε: «Σε μένα μιλάς;». Ο πολύ μεγαλύτερος σωματικά Αμερικανός τουρίστας πρότεινε τότε να «βγουν έξω» για να λύσουν τις διαφορές τους.

Η κλιμάκωση και η μοιραία επίθεση

Ο Φρανκ Έρικ Μάρκες επιχείρησε αρχικά να εκτονώσει την κατάσταση, μπαίνοντας ξανά στο ασανσέρ. Ωστόσο, ο 46χρονος Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ άνοιξε με τη βία τις πόρτες που έκλειναν, τράβηξε τον Μάρκες στο λόμπι και του επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, τον έπιασε σε λαβή πνιγμού, γνωστή και ως κεφαλοκλείδωμα, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό.

Καθώς οι δύο άνδρες πάλευαν μπροστά στον έντρομο υπάλληλο της ρεσεψιόν, ο εκπαιδευμένος μαχητής αντέδρασε χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες. Ο Μάρκες εξουδετέρωσε γρήγορα τον Χάρπερ και τον καθήλωσε στο πάτωμα. Η συμπλοκή είχε τραγική κατάληξη, καθώς το σώμα του Αμερικανού χαλάρωσε εντελώς και υπέστη θανατηφόρα τραύματα.

Η σύλληψη και οι ισχυρισμοί αυτοάμυνας

Μετά το περιστατικό, ο Φρανκ Έρικ Μάρκες παρέμεινε στο ξενοδοχείο και περίμενε τις αρχές. Οι αστυνομικοί τον έθεσαν υπό κράτηση ως ύποπτο για ανθρωποκτονία, αφού διαπιστώθηκε ο θάνατος του Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ. Ο ύποπτος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυρισμός που έδειχνε να επιβεβαιώνεται από το υλικό των καμερών ασφαλείας.

Παρόλο που η αστυνομία φέρεται να αναγνώρισε ότι ο Μάρκες προσπάθησε να προστατευτεί, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην απόφαση αυτή λήφθηκε υπόψη και η εξειδίκευσή του στις πολεμικές τέχνες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και θεωρείται έμπειρος μαχητής, επισημαίνοντας ότι η ενασχόλησή του με το MMA αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta