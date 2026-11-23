Η Euroleague προχώρησε στον ορισμό των διαιτητών που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου, στις 21:30, στην Roig Arena. Η τριάδα που θα έχει την ευθύνη του αγώνα αποτελείται από τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Μίλος Κόλιενσιτς και Σαούλιους Ράτσις.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην Ισπανία με μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, έχοντας ως στόχο να συνεχίσουν την πορεία των επιτυχιών τους μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχαν απέναντι στη Ζαλγκίρις. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ταξίδι προς την πόλη της Βαλένθια, προετοιμαζόμενος για μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση. Η αποστολή των «πράσινων» στην Ισπανία χαρακτηρίζεται ως πολύ δύσκολη, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα σε μία εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη μεγάλη νίκη που κατέκτησαν απέναντι στη Ζαλγκίρις, επιδιώκουν να διατηρήσουν τη θετική τους δυναμική. Ο βασικός τους στόχος είναι να συνεχίσουν στο δρόμο των επιτυχιών, προσθέτοντας μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους στη διοργάνωση της Euroleague.

Ο ορισμός των διαιτητών από την Euroleague

Η διοργανώτρια αρχή της Euroleague προχώρησε στον επίσημο ορισμό των διαιτητών που θα έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Η επιλογή αυτή είναι καθοριστική για την ομαλή εξέλιξη της αναμέτρησης και την τήρηση των κανονισμών του μπάσκετ.

Οι διαιτητές που ορίστηκαν από την Euroleague θα βρεθούν στην Roig Arena, έτοιμοι να διασφαλίσουν τη δίκαιη εφαρμογή των κανόνων. Η παρουσία τους σε αυτό το παιχνίδι υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αναμέτρηση, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Το γήπεδο και η ώρα διεξαγωγής του αγώνα

Η αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού θα φιλοξενηθεί στην Roig Arena, η οποία αποτελεί την έδρα της ισπανικής ομάδας. Το γήπεδο αναμένεται να υποδεχθεί τις δύο ομάδες σε μία ατμόσφαιρα υψηλών απαιτήσεων, τόσο για τους αθλητές όσο και για τους διαιτητές.

Η έναρξη του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:30 το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ώρα διεξαγωγής επιτρέπει την παρακολούθηση της αναμέτρησης από ένα ευρύ κοινό, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες που παρακολουθούν στενά τη διοργάνωση της Euroleague.

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση

Η τριάδα των διαιτητών που θα έχει την ευθύνη της διεύθυνσης του αγώνα αποτελείται από έμπειρα στελέχη που επιλέχθηκαν από την Euroleague. Συγκεκριμένα, οι διαιτητές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς, Μίλος Κόλιενσιτς και Σαούλιους Ράτσις.

Ο Ιλία Μπελόσεβιτς, ο Μίλος Κόλιενσιτς και ο Σαούλιους Ράτσις θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι το παιχνίδι θα κυλήσει ομαλά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του μπάσκετ. Η παρουσία τους στην Roig Arena είναι καθοριστική για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή των κανόνων σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, όπως έχει τονιστεί από τη διοργανώτρια αρχή.

Με πληροφορίες από: Athletiko