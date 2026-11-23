Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών. Ένα ιδιωτικής χρήσης όχημα (ΙΧ) συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, το οποίο βρισκόταν σε επείγουσα αποστολή, μεταφέροντας ένα δίχρονο παιδί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, κανένας από τους επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο, συμπεριλαμβανομένου του μικρού παιδιού και της μητέρας του, δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Η σύγκρουση σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026, σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της Θεσσαλονίκης. Η σύγκρουση συνέβη συγκεκριμένα στη διασταύρωση της οδού Ιασωνίδου με την Εγνατία, έναν κόμβο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάγησαν ένα ασθενοφόρο όχημα, το οποίο εκτελούσε διακομιδή, και ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η εμπλοκή ενός ασθενοφόρου σε επείγουσα αποστολή προσέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συμβάν.

Η κρίσιμη αποστολή του ασθενοφόρου

Το ασθενοφόρο δεν εκτελούσε μια συνηθισμένη διακομιδή, αλλά μετέφερε ένα πολύ μικρό παιδί, ηλικίας δύο ετών και τριών μηνών, το οποίο χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Η διακομιδή γινόταν από την Κατερίνη με προορισμό το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε το ανήλικο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο λόγος της επείγουσας μεταφοράς ήταν ότι το δίχρονο παιδάκι είχε καταπιεί ένα ξένο σώμα. Αυτό καθιστούσε επιτακτική την ταχεία μεταφορά του σε νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση και να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Μέσα στο ασθενοφόρο, εκτός από το πλήρωμα των διασωστών, βρισκόταν και η μητέρα του μικρού παιδιού, προσθέτοντας στην αγωνία και την ένταση της στιγμής.

Απουσία τραυματισμών και άμεση αντίδραση

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μεταξύ του ασθενοφόρου και του ΙΧ, και παρά την κρισιμότητα της κατάστασης του μεταφερόμενου παιδιού, κανένας από τους επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο δεν υπέστη τραυματισμούς. Αυτό το γεγονός κρίνεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς αφορά τόσο το δίχρονο παιδί, όσο και τη μητέρα του, καθώς και τους διασώστες που αποτελούσαν το πλήρωμα του οχήματος.

Η άμεση προτεραιότητα μετά το ατύχημα ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας της διακομιδής του παιδιού προς το νοσοκομείο. Για τον λόγο αυτό, κινητοποιήθηκε άμεσα ένα δεύτερο ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε σε αυτό το νέο όχημα, προκειμένου να συνεχίσει τη διαδρομή του προς το Ιπποκράτειο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ή κινδύνους.

Η ολοκλήρωση της διακομιδής στο Ιπποκράτειο

Το δεύτερο ασθενοφόρο ανέλαβε αποτελεσματικά τη μεταφορά του δίχρονου παιδιού, συνεχίζοντας τη διαδρομή του προς το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η ταχεία αυτή ενέργεια διασφάλισε ότι η κρίσιμη ιατρική φροντίδα δεν θα καθυστερούσε, παρά το απρόοπτο του τροχαίου ατυχήματος.

Έτσι, το παιδί διακομίστηκε κανονικά και με ασφάλεια στον προορισμό του, όπου και θα λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε, δηλαδή την αφαίρεση του ξένου σώματος που είχε καταπιεί. Η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων στο πρώτο ασθενοφόρο παρέμεινε αμετάβλητη μετά τη σύγκρουση, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis