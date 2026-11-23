Ένας 74χρονος άνδρας, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, βρέθηκε ζωντανός στο δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία, έπειτα από έντεκα ημέρες που αγνοούνταν. Ο Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος, πρώην εργάτης ορυχείου, είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του και στις αρχές. Η είδηση της εύρεσής του ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα, φέρνοντας ανακούφιση σε όλους.

Η αγωνία της εξαφάνισης στον Αμαζόνιο

Ο 74χρονος Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, αφού μπήκε σε μια δασώδη περιοχή. Το σημείο της εξαφάνισης βρισκόταν κοντά στη Μακαπά, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαπά, στη βόρεια Βραζιλία. Η οικογένειά του εξέδωσε άμεσα ειδοποίηση για αγνοούμενο, ξεκινώντας μια αγωνιώδη αναζήτηση.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η εγγονή του, η Σάρα Μόντες, ζήτησε από τους διασώστες να συνεχίσουν τις έρευνες. Την Πέμπτη, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, εξηγώντας ότι οι έρευνες επρόκειτο να σταματήσουν την Κυριακή. Με μια συγκινητική έκκληση, παρακάλεσε: «Μην μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού».

Η κρίσιμη παρέμβαση και η εύρεση

Παρά την αρχική πρόθεση διακοπής των ερευνών την Κυριακή, η έκκληση της οικογένειας και η επιμονή της εγγονής φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην πυκνή βλάστηση του Αμαζονίου, όπου η ορατότητα μπορεί να μειωθεί σε λίγα μόνο μέτρα.

Τελικά, την Παρασκευή, ο Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος εντοπίστηκε ζωντανός από τις ομάδες διάσωσης. Βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε εξαφανιστεί. Η είδηση της εύρεσής του κοινοποιήθηκε άμεσα μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δασοφύλακες και έναν από τους διασώστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Οι συνθήκες επιβίωσης στο δάσος

Ο 74χρονος άνδρας, ως πρώην εργάτης ορυχείου, γνώριζε καλά το δάσος, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην επιβίωσή του για τόσο μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Φερέϊρα ντος Σάντος τρεφόταν με φρούτα μπουρίτι, ενός φοίνικα που ευδοκιμεί στον Αμαζόνιο, και έπινε νερό από πηγή.

Οι ομάδες έρευνας, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, βρήκαν επίσης ενδείξεις της παρουσίας του στο δάσος. Συγκεκριμένα, εντόπισαν κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα ακάι, τα οποία χρησιμοποιούσε για να ξεκουράζεται. Επιπλέον, βρέθηκαν ίχνη από πατημασιές που υποδείκνυαν ότι περιπλανιόταν άσκοπα μέσα στο δάσος, όπως δήλωσε ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο g1.

Το περιβάλλον του Αμαζονίου, όπου διεξήχθησαν οι έρευνες, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πυκνή βλάστηση. Αυτή η συνθήκη μπορεί να μειώσει την ορατότητα σε λίγα μόλις μέτρα, καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τις ομάδες που συμμετείχαν.

Η κατάσταση της υγείας του 74χρονου

Οι εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον Φερέϊρα ντος Σάντος να κάθεται με τα εσώρουχά του, εμφανώς αποπροσανατολισμένος από την περιπέτεια. Άνδρες των διασωστικών ομάδων τον μετέφεραν στη συνέχεια μέσα από το δάσος, χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο φορείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Παρά την έντεκα ημερών περιπλάνηση και τις αντίξοες συνθήκες, ο 74χρονος άνδρας κρίνεται καλά στην υγεία του. Ωστόσο, παραμένει νοσηλευόμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο g1, για προληπτικούς λόγους και πλήρη ιατρική παρακολούθηση μετά την ταλαιπωρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit