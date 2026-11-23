Στην περιοχή του Ρατζαστάν της Ινδίας, ένας ιστορικός ναός προσελκύει χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του ή τις θεότητες που λατρεύονται, αλλά για έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο λόγο. Το ιερό αυτό φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό αριθμό αρουραίων, οι οποίοι κινούνται ελεύθερα στους χώρους του και θεωρούνται ιεροί από τους ντόπιους.

Ο ναός, γνωστός ως Κάρνι Μάτα, βρίσκεται στο Ντεσνόκε, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Μπικάνερ. Είναι αφιερωμένος στην Κάρνι Μάτα, μια μύστρια του 14ου αιώνα, η οποία τιμάται ως ενσάρκωση της θεάς Ντούργκα.

Ο ναός της Κάρνι Μάτα και οι ιεροί αρουραίοι

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Τουρισμού του Ρατζαστάν, στο συγκρότημα του ναού κατοικούν περισσότεροι από 25.000 αρουραίοι. Αυτά τα τρωκτικά είναι γνωστά τοπικά με την ονομασία «Κάμπας» και περιφέρονται ελεύθερα μέσα στο ιερό, χωρίς να δείχνουν κανέναν φόβο για τους επισκέπτες.

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπου οι αρουραίοι αντιμετωπίζονται ως παράσιτα, στον ναό της Κάρνι Μάτα θεωρούνται ιεροί. Η παρουσία τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκευτικής ταυτότητας και των παραδόσεων του ναού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων προσκυνητών.

Ο θρύλος της μετενσάρκωσης και η οικογενειακή σύνδεση

Η ασυνήθιστη αυτή παράδοση έχει τις ρίζες της σε έναν δημοφιλή θρύλο που συνδέεται άμεσα με την Κάρνι Μάτα και τον θετό της γιο, Λάξμαν. Η λαογραφία του ναού αναφέρει ότι ο Λάξμαν πνίγηκε κάποτε, ενώ προσπαθούσε να πιει νερό, γεγονός που συγκλόνισε την Κάρνι Μάτα.

Συντετριμμένη από τον θάνατο του γιου της, η Κάρνι Μάτα απευθύνθηκε στον Γιάμα, τον ινδουιστικό θεό του θανάτου, και τον ικέτεψε να επαναφέρει τον Λάξμαν στη ζωή. Κατόπιν της έκκλησής της, ο Γιάμα φέρεται να της παραχώρησε τη χάρη οι άρρενες απόγονοι της Κάρνι Μάτα να μετενσαρκώνονται σε αρουραίους. Αυτή η πεποίθηση οδηγεί τους πιστούς να θεωρούν τους αρουραίους ως μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της.

Έθιμα και προσφορές στους ιερούς «Κάμπας»

Οι αρουραίοι στον ναό δεν είναι απλώς προστατευμένοι, αλλά φροντίζονται με ιδιαίτερη αφοσίωση από τους πιστούς. Οι προσκυνητές τους προσφέρουν τακτικά γάλα, γλυκά και άλλα τρόφιμα, διασφαλίζοντας την ευημερία τους μέσα στο ιερό.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα έθιμα που παρατηρούνται στον ναό είναι η πεποίθηση ότι η κατανάλωση τροφής που έχουν ήδη αγγίξει ή τσιμπήσει οι αρουραίοι φέρνει καλή τύχη και ευλογία στους πιστούς. Αυτή η πρακτική υπογραμμίζει την βαθιά σύνδεση και τον σεβασμό που τρέφουν για τα τρωκτικά.

Η σημασία των λευκών αρουραίων και η πρακτική της εξιλέωσης

Ανάμεσα στους χιλιάδες σκουρόχρωμους αρουραίους που κατοικούν στον ναό, ο εντοπισμός ενός σπάνιου λευκού αρουραίου θεωρείται ιδιαίτερα ευοίωνος. Οι πιστοί πιστεύουν ότι οι λευκοί αρουραίοι αντιπροσωπεύουν την ίδια την Κάρνι Μάτα και τους γιους της, προσδίδοντας τους μια ακόμα μεγαλύτερη ιερότητα.

Ο ναός ακολουθεί επίσης μια ξεχωριστή πρακτική για την προστασία των ζώων. Εάν κάποιος πιστός σκοτώσει κατά λάθος έναν αρουραίο, η παραδοσιακή μορφή εξιλέωσης απαιτεί την προσφορά ενός χρυσού ομοιώματος του νεκρού τρωκτικού στο ιερό. Αυτό το έθιμο δείχνει το μέγεθος του σεβασμού και της προστασίας που παρέχεται στους αρουραίους εντός του ναού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta