Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάσεις της χώρας του πραγματοποίησαν επιτυχή επιχείρηση κοντά στις ακτές της Λιβύης, χρησιμοποιώντας επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα «Merkury» και επλήγη το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου «MV Angara». Παράλληλα, καταστράφηκε και ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-27.

Η επιβεβαίωση του Ουκρανού προέδρου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury», ένα από τα νεότερα πλοία της Ρωσίας, το οποίο είχε ενταχθεί στον στόλο το 2023. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η επιχείρηση ήταν μια «υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας» και ευχαρίστησε τους πολεμιστές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Δυνάμεις Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας δεύτερος στόχος που επλήγη ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου «MV Angara», το οποίο, όπως δήλωσε, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-27.

Λεπτομέρειες της επιχείρησης με θαλάσσια drones

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ανέπτυξαν επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αντιμετωπίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα «Merkury» βυθίστηκε. Το πλοίο αυτό, όπως αναφέρθηκε, είχε τεθεί σε υπηρεσία το 2023, εν μέσω του πολέμου πλήρους κλίμακας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις σε καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τη συνεχή δράση των ουκρανικών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, ως αντίδραση στις ρωσικές ενέργειες.

Η αντίδραση της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης

Η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη καταδίκαψε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Μετά από προκαταρκτική έρευνα, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης είχε αναφέρει νωρίτερα ότι μια ύποπτη επίθεση με drone προκάλεσε έκρηξη σε ρωσικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε επίσημα τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το περιστατικό. Δορυφορικές εικόνες επιβεβαίωσαν τη βύθιση του πολεμικού πλοίου στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, ενισχύοντας τα ευρήματα των προκαταρκτικών ερευνών.

Οι στόχοι της ουκρανικής επιχείρησης

Στο επίκεντρο της ουκρανικής επιχείρησης βρέθηκαν τρεις ρωσικοί στόχοι. Η κορβέτα «Merkury», ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο, βυθίστηκε πλήρως. Το φορτηγό πλοίο «MV Angara», το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων, επλήγη με επιτυχία από τα ουκρανικά drones. Τέλος, ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε μαζί με την κορβέτα.

Η επιχείρηση αυτή, η οποία εκτελέστηκε με τη χρήση προηγμένων θαλάσσιων drones, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουκρανίας να απαντά στην επιθετικότητα της Ρωσίας και να αναπτύσσει τα δικά της όπλα. Οι δηλώσεις του προέδρου Ζελένσκι αναδεικνύουν τη σημασία της δράσης των ουκρανικών δυνάμεων σε «καθορισμένα ύδατα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Με πληροφορίες από: Enikos