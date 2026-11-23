Ο Βρετανός κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων Lewis Pugh ολοκλήρωσε μία πρωτοφανή αποστολή, κολυμπώντας για τρεις ημέρες τα περίπου 15 χιλιόμετρα των Στενών του Ορμούζ. Στόχος του ήταν να επιστήσει την προσοχή στις σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ήταν η πρώτη φορά που ο 56χρονος κολυμβητής, ο οποίος είναι και πρεσβευτής των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς, κολύμπησε σε μία εμπόλεμη ζώνη.

Η κολύμβηση στην εμπόλεμη ζώνη

Ο Lewis Pugh, γνωστός για τις κολυμβήσεις του σε ακραίες συνθήκες, επέλεξε τα Στενά του Ορμούζ για να αναδείξει την καταστροφή του περιβάλλοντος που αφήνει πίσω του ο πόλεμος στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διαδρομής του, ο κολυμβητής έγινε μάρτυρας σκηνών που υπογράμμισαν την επικινδυνότητα της περιοχής και τις άμεσες επιπτώσεις των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το Lewis Pugh Foundation, ο Pugh είδε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και εκρήξεις να συμβαίνουν σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου κολυμπούσε. Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την περιοχή, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και κινδύνου. Η αποστολή του είχε ως βασικό αίτημα να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να ανοίξουν ξανά τα Στενά, ενώ ζήτησε επίσης να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική καταστροφή.

Αυτόπτης μάρτυρας επιθέσεων

Οι εμπειρίες του Lewis Pugh κατά τη διάρκεια της κολύμβησης ήταν ιδιαίτερα έντονες. Μόλις 30 λεπτά αφότου ξεκίνησε την κολύμβηση την πρώτη ημέρα, ένα βλήμα χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από αυτόν. Οι εκρήξεις που ακολούθησαν συγκλόνισαν τη θάλασσα γύρω του, καθιστώντας σαφείς τους κινδύνους που αντιμετώπιζε.

Τη δεύτερη ημέρα της αποστολής του, ο Pugh αντίκρισε φλόγες να ανεβαίνουν πίσω από ένα ακρωτήριο. Εκεί βρισκόταν το πλοίο μεταφοράς υγραερίου «Tara Gas», το οποίο είχε πάρει φωτιά. Λίγο αργότερα, πέρασε κοντά από το φλεγόμενο πλοίο, το οποίο ακόμα καιγόταν. Η πρώτη του σκέψη, όπως ανέφερε, ήταν για τους ναυτικούς που βρίσκονταν στο πλοίο, καθώς οι φλόγες ήταν τεράστιες. Τόνισε ότι αυτά τα πλοία μεταφέρουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και μια επίθεση εναντίον τους μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για τα μέλη του πληρώματος, αλλά και για το περιβάλλον.

Η κραυγή για τη φύση

Ο Lewis Pugh χρησιμοποίησε την αποστολή του για να αναδείξει την «άλλη απώλεια» του πολέμου, αυτή της φύσης, η οποία, όπως είπε, λαμβάνει πολύ λίγη προσοχή. Παρόλο που ο πόλεμος προκαλεί τεράστια ανθρώπινη δυστυχία, με απώλειες ζωών, διαλυμένες οικογένειες και κατεστραμμένα σπίτια, η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι εξίσου σημαντική και με μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Τα Στενά του Ορμούζ περιγράφονται από τον Pugh ως ένα από τα πιο όμορφα μέρη που έχει επισκεφθεί ποτέ. Πρόκειται για μία περιοχή με ψηλά βουνά που υψώνονται πάνω από εντυπωσιακά φιόρδ, κοραλλιογενείς υφάλους και δάση μαγκρόβιων. Τα νερά της φιλοξενούν δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες και ντουγκόνγκ, καθιστώντας την ένα από τα μεγάλα φυσικά θαύματα του κόσμου. Ωστόσο, αυτό το εξαιρετικό μέρος βρίσκεται τώρα εν μέσω πολέμου, με επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και άλλα εμπορικά πλοία. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες αυτών των ενεργειών αναμένεται να διαρκέσουν για δεκαετίες.

Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 175 πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από την έναρξη των συγκρούσεων στην περιοχή. Από αυτά τα περιστατικά, περίπου 30 έχουν προκαλέσει σημαντική ρύπανση, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το μήνυμα του Lewis Pugh είναι απλό και ξεκάθαρο: «Σταματήστε τις μάχες. Ανοίξτε τα Στενά. Καθαρίστε τη ρύπανση». Μέσω της επικίνδυνης αυτής κολύμβησης, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Εθνών προσπάθησε να δώσει φωνή στην καταστροφή που υφίσταται η φύση, καλώντας σε άμεση δράση για την προστασία ενός από τα πιο σημαντικά και όμορφα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Newsit