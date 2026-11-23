Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια κατοικιών. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η διάσωση ενός 7χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια πολυκατοικίας μετά από 14 ώρες εγκλωβισμού.

Η διάσωση του 7χρονου στο Ντίμερ

Η επιχείρηση διάσωσης του 7χρονου παιδιού πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ντίμερ, όπου ένα ρωσικό πλήγμα είχε χτυπήσει μια πολυκατοικία, προκαλώντας τον θάνατο έντεκα ανθρώπων. Το παιδί εντοπίστηκε ζωντανό κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου, έπειτα από δεκατέσσερις ώρες εγκλωβισμού, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στις σωστικές ομάδες.

Μετά την ανάσυρσή του, ο 7χρονος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς. Τη διάσωση του μικρού αγοριού επιβεβαίωσαν επίσημα τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και η ουκρανική αστυνομία, οι οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους σε όσους συμμετείχαν στην επίπονη επιχείρηση διάσωσης.

Ο τραγικός απολογισμός των πληγμάτων

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ουκρανικών Αρχών, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα. Οι επιθέσεις αυτές έλαβαν χώρα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Πέρα από τους τραγικούς θανάτους, δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις της Κυριακής, με πολλούς εξ αυτών να χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. Οι υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την παροχή υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές.

Διάσωση 79χρονης και οι δηλώσεις του Ζελένσκι

Από τα συντρίμμια του ίδιου κτηρίου στο Ντίμερ, όπου ανασύρθηκε ο 7χρονος, διασώθηκε ζωντανή και μία 79χρονη γυναίκα, η οποία επίσης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Την είδηση αυτή ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δίνοντας λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως περισσότεροι από 130 άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται στο Ντίμερ. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν αδιάκοπα μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την τύχη όλων των κατοίκων που βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή, τονίζοντας τη σημασία της πλήρους διερεύνησης.

Δυσχέρειες στις σωστικές επιχειρήσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τους ανθρώπους τους από τις ρωσικές επιθέσεις. Δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε ένα κτίριο κατοικιών, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά ένα τμήμα του, γεγονός που καθιστά το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα απαιτητικό και επικίνδυνο.

Όπως πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνεται σημαντικά από τις συνεχείς νέες προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Η απειλή πρόσθετων επιθέσεων δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον, καθιστώντας τις προσπάθειες διάσωσης ακόμη πιο περίπλοκες και επικίνδυνες για το προσωπικό που επιχειρεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να εργάζονται υπό συνεχή πίεση.

Με πληροφορίες από: Newsit