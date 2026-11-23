Ο Χάουαρντ Μπάφετ, γιος του γνωστού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο ιδιώτη δωρητή της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, έχει πραγματοποιήσει 28 επισκέψεις στη χώρα, χρηματοδοτώντας προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δράσεις του καλύπτουν την αποναρκοθέτηση, τη γεωργία, την αποκατάσταση τραυματιών και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Forbes, ο 71χρονος φιλάνθρωπος είχε διαθέσει ή δεσμεύσει ένα ποσό που ανέρχεται στα 1,33 δισεκατομμύρια δολάρια έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Με τις νεότερες χρηματοδοτήσεις που έχουν προκύψει, οι συνολικές δωρεές του προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αυτές οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου έως την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Η συνεισφορά του τον καθιστά τον κορυφαίο ιδιώτη υποστηρικτή της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το προφίλ του Χάουαρντ Μπάφετ

Ο Χάουαρντ Μπάφετ είναι ο μεσαίος γιος του Γουόρεν Μπάφετ, του οποίου η περιουσία ξεπερνά τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την οικογενειακή του καταγωγή, ο ίδιος εγκατέλειψε τρία πανεπιστήμια χωρίς να αποφοιτήσει, επιλέγοντας μια διαφορετική πορεία.

Από το 1977, ο κ. Μπάφετ ασχολείται ενεργά με τη γεωργία, καλλιεργώντας σήμερα περίπου 647 εκτάρια στο Ιλινόι. Επιπλέον, έχει διατελέσει σερίφης της κομητείας Μέικον κατά τα έτη 2017-2018, ενώ είναι και αναγνωρισμένος φωτογράφος και συγγραφέας οκτώ βιβλίων.

Πιο πρόσφατα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ανέλαβε τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire Hathaway, με τον Γκρεγκ Έιμπελ να παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η στροφή προς την Ουκρανία

Τον Απρίλιο του 2022, ο Χάουαρντ Μπάφετ επισκέφθηκε την Ουκρανία χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αρχικά, θεωρούσε τη χώρα υπερβολικά ανεπτυγμένη για τις δραστηριότητες του ιδρύματός του, το οποίο παραδοσιακά επικεντρωνόταν σε αναπτυσσόμενες περιοχές που μαστίζονται από συγκρούσεις.

Ωστόσο, η ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο και οι σοβαρές συνέπειές του στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην αλλαγή της απόφασής του. Η κλίμακα της καταστροφής και οι ανάγκες του πληθυσμού τον έπεισαν να αναλάβει δράση.

Ο ίδιος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Έχω περισσότερους φίλους στην Ουκρανία απ’ ό,τι στην πατρίδα μου», υπογραμμίζοντας τον βαθύ δεσμό που έχει αναπτύξει με τη χώρα και τους ανθρώπους της.

Προγράμματα και άμεση βοήθεια

Η πρώτη χρηματοδότηση που παρείχε ο Χάουαρντ Μπάφετ κατευθύνθηκε άμεσα στη σίτιση αμάχων, καθώς και στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν. Μέχρι το τέλος του 2022, είχε διαθέσει 150 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε σχεδόν στο μισό του ετήσιου προϋπολογισμού του ιδρύματός του.

Το ποσό αυτό διπλασιάστηκε το 2023, ενώ οι ετήσιες δεσμεύσεις του ιδρύματος κινούνται έκτοτε γύρω στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν την άμεση προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.

Ένα από τα πρώτα του τηλεφωνήματα ήταν στον επικεφαλής της John Deere, ζητώντας να αγοράσει 15 διαθέσιμα γεωργικά μηχανήματα στην Ευρώπη, τα οποία αρχικά προορίζονταν για τη Ρωσία. Ακολούθησαν και άλλες αγορές εξοπλισμού από την εταιρεία New Holland.

Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος Victory Harvest, το οποίο διαθέτει δωρεάν γεωργικά μηχανήματα σε μικρούς και μεσαίους αγρότες της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής.

Παράλληλα, ο κ. Μπάφετ έχει διαθέσει 167 εκατομμύρια δολάρια για την αποναρκοθέτηση της χώρας. Η χρηματοδότηση αυτή υποστηρίζει ομάδες αποναρκοθέτησης, θεσμικές αλλαγές και την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για αυτή την κρίσιμη διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki