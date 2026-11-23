Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε σε ρωσικά πλοία στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, χρησιμοποιώντας επτά ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την ίδια ημέρα, η περιφέρεια του Κιέβου κήρυξε ημέρα πένθους, καθώς ο απολογισμός των νεκρών από ρωσική επίθεση στην πόλη Ντίμερ ανήλθε στους 11. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες στα συντρίμμια, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των συνεχών αεροπορικών συναγερμών.

Ουκρανική επιχείρηση στη Βεγγάζη

Σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2026, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση σε ρωσικά πλοία που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι της Βεγγάζης, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Στην επιχείρηση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «υποδειγματική», χρησιμοποιήθηκαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ουκρανικής κατασκευής.

Στόχος της επίθεσης ήταν το πολεμικό πλοίο της Ρωσίας «Merkury», μία κορβέτα που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αποτελεί ένα από τα νεότερα πλοία του ρωσικού στόλου. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αντιμετωπίσει την επίθεση, η κορβέτα βυθίστηκε. Μαζί με αυτήν, καταστράφηκε και ένα ρωσικό ελικόπτερο μάχης τύπου Ka-27.

Επιπλέον, επλήγη και το ρωσικό πλοίο ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, χρησιμοποιούνταν από τον εχθρό για τη μεταφορά όπλων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την επίθεση, τονίζοντας ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν.

Βαρύς ο απολογισμός στο Ντίμερ της περιφέρειας Κιέβου

Την ίδια περίοδο, η ουκρανική πόλη Ντίμερ, στην περιφέρεια του Κιέβου και συγκεκριμένα στην επαρχία Βίσχοροντ, θρηνεί θύματα από ρωσική επίθεση. Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 11, μετά τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, πυροδοτώντας πυρκαγιά και αφήνοντας ένα τμήμα που εκτείνεται και στους πέντε ορόφους «κατεστραμμένο».

Ο περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η περιοχή κήρυξε ημέρα πένθους στις 23 Νοεμβρίου, εν μέσω των πολλαπλών φονικών πληγμάτων. Οι διασώστες της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών (DSNS) εργάζονται αδιάκοπα, ερευνώντας σπιθαμή προς σπιθαμή τα ερείπια του κτιρίου κατοικιών, έπειτα από την ανάσυρση αρκετών σορών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μέσα στα χαλάσματα, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο επιζώντες. Πρόκειται για ένα 7χρονο αγόρι, τον Νταβίντ, και μία 79χρονη γυναίκα, τη Βαλεντίνα, η οποία είχε παραμείνει εγκλωβισμένη επί 22 ώρες. Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, Βικτόρια Ρούμπαν, επιβεβαίωσε τις διασώσεις.

Δυσχέρειες στις επιχειρήσεις διάσωσης

Το έργο των διασωστών στο Ντίμερ δυσχεραίνεται σημαντικά από τη συνεχή απειλή επαναλαμβανόμενων ρωσικών επιθέσεων και τους αεροπορικούς συναγερμούς. Αυτές οι συνθήκες αναγκάζουν τις ομάδες διάσωσης να αναστέλλουν τις επιχειρήσεις τους, διακόπτοντας τις έρεβες για εγκλωβισμένα θύματα.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών (DSNS) ανέφερε ότι οι διαδοχικές διακοπές των ερευνών λόγω των συναγερμών αεροπορικής επιδρομής και η απειλή των drones παρεμπόδισαν τις προσπάθειες διάσωσης. Η εκπρόσωπος Βικτόρια Ρούμπαν πρόσθεσε ότι οι συνεχείς συναγερμοί εμπόδισαν την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τους πολεμιστές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση των αποστολών στη Λιβύη. Δήλωσε ότι έλαβε λεπτομερείς ενημερώσεις για τα βήματα της επιχείρησης, τόσο χθες όσο και σήμερα, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία των στόχων.

Στο μήνυμά του, ο Ζελένσκι τόνισε: «Αντιδρούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία». Πρόσθεσε επίσης: «Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Αντιδρούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos