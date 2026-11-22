Ο Παύλος Πολάκης βρέθηκε σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προσωπικής του ζωής, γιορτάζοντας με την ψυχή του τον γάμο της κόρης του, Σταυρούλας. Ο Σφακιανός βουλευτής άφησε στην άκρη τις πολιτικές κόντρες και χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο που έγινε αμέσως viral, σηκώνοντας την πίστα στο πόδι.

Το γλέντι που ακολούθησε την τελετή εξελίχθηκε σε ένα κανονικό τρικούβερτο ξεφάντωμα, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη χαρά και τον ενθουσιασμό να είναι διάχυτα σε όλη την εκδήλωση.

Μια στιγμή προσωπικής ευτυχίας

Για τον Παύλο Πολάκη, η συγκεκριμένη περίσταση ήταν μια από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής του, καθώς αφορούσε την κόρη του. Η χαρά του ήταν εμφανής, καθώς συμμετείχε ενεργά στους εορτασμούς, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ευτυχία και γιορτινή διάθεση, με τον βουλευτή να δείχνει μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του, μακριά από τα φώτα της πολιτικής σκηνής. Ήταν μια στιγμή που του επέτρεψε να εκφράσει την αγάπη και την περηφάνια του ως πατέρας.

Από τα έδρανα της Βουλής στην πίστα

Ενώ στα έδρανα της Βουλής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης συχνά προκαλεί συζητήσεις με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ο λόγος για τον οποίο τράβηξε την προσοχή ήταν εντελώς διαφορετικός. Ο γάμος της κόρης του αποτέλεσε μια ευκαιρία να αφήσει πίσω τις πολιτικές διαμάχες.

Ο βουλευτής έβαλε στον «πάγο» τις συνήθεις πολιτικές του δραστηριότητες και αφιερώθηκε πλήρως στην οικογενειακή γιορτή. Η παρουσία του στην πίστα, γεμάτη κέφι και ζωντάνια, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για πολλούς, δείχνοντας ότι υπάρχουν στιγμές που η προσωπική ζωή υπερισχύει των πολιτικών υποχρεώσεων.

Το ζεϊμπέκικο που έγινε viral

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η οποία συζητήθηκε έντονα, ήταν όταν ο Σφακιανός βουλευτής αποφάσισε να χορέψει ένα «βαρύ» ζεϊμπέκικο. Ο χορός του δεν πέρασε απαρατήρητος και έγινε αμέσως viral, προσελκύοντας τα βλέμματα και τα σχόλια.

Η κίνηση αυτή, γεμάτη αυθορμητισμό και γνήσιο συναίσθημα, μεταδόθηκε γρήγορα, αναδεικνύοντας τη χαρά του Πολάκη για το ευτυχές γεγονός. Το ζεϊμπέκικο του βουλευτή αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του γάμου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο γλέντι.

Τρικούβερτο ξεφάντωμα μέχρι πρωίας

Η τελετή του γάμου έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά το γλέντι που ακολούθησε ήταν αυτό που πραγματικά απογείωσε τη διάθεση. Η δεξίωση εξελίχθηκε σε ένα κανονικό «τρικούβερτο» ξεφάντωμα, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, γεμάτη μουσική, χορό και χαμόγελα, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη χαρά της οικογένειας. Η διασκέδαση κράτησε αμείωτη, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για μια αξέχαστη γιορτή, όπως άλλωστε αρμόζει σε μια τόσο σημαντική περίσταση.

Η χαρά του περήφανου γονιού

Ο Παύλος Πολάκης γλέντησε με την καρδιά του, εκφράζοντας τη βαθιά του χαρά για την πιο ξεχωριστή στιγμή του παιδιού του. Η στάση του ήταν αυτή που θα είχε κάθε περήφανος γονιός σε μια τέτοια ευτυχισμένη περίσταση, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξή του στην κόρη του.

Η εικόνα του βουλευτή να χορεύει και να διασκεδάζει με τέτοιο κέφι, μακριά από την πολιτική ένταση, υπογράμμισε την ανθρώπινη πλευρά του και τη σημασία που δίνει στις οικογενειακές αξίες και τις προσωπικές στιγμές ευτυχίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki