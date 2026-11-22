Οι μεταγραφές βουλευτών από κόμμα σε κόμμα της Κεντροαριστεράς συνεχίζουν να απασχολούν την πολιτική σκηνή, με τις αποχωρήσεις και τις ενσωματώσεις να διαμορφώνουν ένα διαρκές σίριαλ στο Κοινοβούλιο. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές εξακολουθούν να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις κινήσεις προς τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛ.ΑΣ.

Οι πρόσφατες αποχωρήσεις και η συγκρότηση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόσφατα, οι παραιτήσεις του Απόστολου Πάνα και του Γιώργου Ψυχογιού έκλεισαν ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή τη σειρά μετακινήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών, κυρίως προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛ.ΑΣ. Το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των προσχωρήσεων.

Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Τράπαλης τονίζει ότι το τι θα προσδώσουν αυτά τα πρόσωπα στα νέα τους κόμματα θα απαντηθεί στην κάλπη. Ο ίδιος εκτιμά πως ένα γενικευμένο κύμα προσχωρήσεων θα «έγραφε» περισσότερο για την ΕΛ.ΑΣ., καθώς θα έδειχνε μια κοινωνική ορμή, ανάλογη με εκείνη της περιόδου που στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν μαζικά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αξιολόγηση των πολιτικών μεταγραφών

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τράπαλη, μια πολιτική μεταγραφή δεν αξιολογείται μόνο από το τι προσθέτει, αλλά και από το τι ενδεχομένως αφαιρεί από τη συνοχή και την κοινωνική απήχηση μιας παράταξης. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται ο βουλευτής Απόστολος Πάνας, ο οποίος συγκεντρώνει στη Χαλκιδική το 65% των ψήφων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό καθιστά τη δική του μεταγραφή μια κίνηση που δεν απαιτεί ιδιαίτερο αφήγημα από το κόμμα που θα τον υποδεχτεί.

Το έργο των ηγεσιών των κομμάτων είναι να πείσουν ότι όλοι οι βουλευτές αξιολογούνται και επιλέγονται υπό προϋποθέσεις και εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα κόμματα καθιστούν δικό τους πρόβλημα την πολιτική επιβίωση των βουλευτών.

Διασπάσεις και νέες κοινοβουλευτικές δυνάμεις

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και οι όροι προσχώρησης στο κόμμα, πυροδότησαν μια ακόμα διάσπαση τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Αριστερά. Αρκετοί βουλευτές αποφάσισαν να παραδώσουν την έδρα τους προκειμένου να συστρατευτούν με τον πρώην πρωθυπουργό.

Από τον Σεπτέμβριο έως και σήμερα, τις έδρες τους έχουν παραδώσει οι Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Έφη Αχτσιόγλου, Γιώργος Ψυχογιός, Διονύσης Καλαματιανός και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Αυτές οι παραιτήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την είσοδο νέων προσώπων στη Βουλή, γεγονός που αύξησε την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ από 7 σε 13 βουλευτές. Η Κουμουνδούρου υποδέχτηκε τους Γιώργο Κυριακόπουλο, Θεοδώρα Ακριώτου, Ζωή Αναστασοπούλου, Σωκράτη Βαρδάκη και Γιάννη Καριπίδη.

Κινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητοι βουλευτές

Στο πλαίσιο των μετακινήσεων, η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία πήρε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο οποίος μπήκε στη Βουλή μετά την αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα, παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Παράλληλα, στο ΠΑΣΟΚ έχουν προσχωρήσει και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που είχαν αποχωρήσει παλαιότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr