Μια νέα μαρτυρία έρχεται στο φως σχετικά με την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το συμβάν. Ο βασικός ύποπτος, Κρίστιαν Μπρούκνερ, φέρεται να προέβη σε μια άτυπη ομολογία για την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού». Η τρίχρονη Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007 από διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου παραθέριζε με τους γονείς της.

Η μαρτυρία του συγκρατούμενου

Η λεπτομερής καταγραφή αυτής της ομολογίας βρίσκεται στα χέρια των ντετέκτιβ που συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, όπως αποκαλύπτει η Mail on Sunday. Η μαρτυρία δόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στη BKA, τη γερμανική εκδοχή του FBI, από τον Λαουρέντιου Κόντιν. Ο Κόντιν ήταν πρώην συγκρατούμενος του Μπρούκνερ σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο το 2019, όπου ο Μπρούκνερ κρατούνταν για άλλα αδικήματα.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται έναν χρόνο πριν η αστυνομία κατονομάσει τον Μπρούκνερ ως κύριο ύποπτο στην υπόθεση της Μαντλίν. Ο 49χρονος Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στη Γερμανία για βιασμό, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση του κοριτσιού και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι αποκαλύψεις στη φυλακή

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Κόντιν, ο Μπρούκνερ του εκμυστηρεύτηκε στη φυλακή ότι απήγαγε και σκότωσε ένα μικρό ξανθό κορίτσι. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη από διαμέρισμα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας το 2007. Ο μάρτυρας, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διαρρήκτης και σήμερα εργάζεται ως ντελιβεράς, περιέγραψε τις λεπτομέρειες που του αποκάλυψε ο βασικός ύποπτος.

Ο Μπρούκνερ του είχε αναφέρει αρχικά μια διάρρηξη σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής, όπου αναζητούσε χρήματα και κοσμήματα. Εκεί, όπως του είπε, βρήκε ένα κορίτσι που κοιμόταν, το πήρε και οδήγησε για έως και 45 λεπτά με το τροχόσπιτό του, πριν της επιτεθεί σεξουαλικά.

Η στιγμή του πανικού και η δολοφονία

Στη συνέχεια, ο Μπρούκνερ φέρεται να πανικοβλήθηκε στη θέα μπλε φώτων και τη σκότωσε. Ο Κόντιν υποστήριξε ότι ο Μπρούκνερ, αφού απήγαγε το τρίχρονο κοριτσάκι, πάρκαρε το τροχόσπιτό του και του επιτέθηκε σεξουαλικά. «Μετά από μία ώρα, είδε μπλε φώτα. Πανικοβλήθηκε γιατί πίστευε ότι η αστυνομία έψαχνε το παιδί», πρόσθεσε ο Κόντιν, μεταφέροντας τα λόγια του Μπρούκνερ.

Ο Μπρούκνερ φέρεται επίσης να εκμυστηρεύτηκε στον συγκρατούμενό του ότι «ενδιαφέρεται σεξουαλικά για μικρά παιδιά και συχνά έπιανε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του… και έκανε σεξουαλικά βρώμικα πράγματα με τα κορίτσια».

Προηγούμενη ποινή και άρνηση συνέντευξης

Ο Μπρούκνερ εξέτιε ποινή στη Γερμανία για μια άσχετη υπόθεση βιασμού που είχε συμβεί στην Πορτογαλία το 2005. Η αποφυλάκισή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2025. Λίγο πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του, είχε αρνηθεί ένα αίτημα της βρετανικής αστυνομίας για συνέντευξη σχετικά με την υπόθεση της Μαντλίν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr