Τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και τουλάχιστον 36 παραμένουν αγνοούμενοι έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής στην Ινδονησία. Το περιστατικό σημειώθηκε δυτικά της πρωτεύουσας, Τζακάρτα, προκαλώντας επίσης τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της μονάδας, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Εξέλιξη της τραγωδίας και αγνοούμενοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρίζκι Ντβιαντό, αξιωματούχου της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονται για 36 άτομα που παραμένουν αγνοούμενα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει υψηλός, δημιουργώντας ανησυχία για την τύχη τους.

Πέρα από τους τρεις νεκρούς, το περιστατικό έχει οδηγήσει και στον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ οι αρχές επικεντρώνονται στην ανεύρεση των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Σημείο εκδήλωσης και χρονικό

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου 2026, σε μια μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia. Η βιομηχανική μονάδα βρίσκεται στην περιοχή Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Η τοποθεσία της μονάδας είναι περίπου πενήντα χιλιόμετρα δυτικά από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Η έκταση της καταστροφής είναι σημαντική, καθώς η φωτιά έπληξε μια ολόκληρη βιομηχανική εγκατάσταση.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι δυσκολίες

Ο κ. Ντβιαντό τόνισε ότι η φωτιά παραμένει ενεργή σε ορισμένους χώρους της βιομηχανικής μονάδας. Αυτό το γεγονός περιπλέκει σημαντικά την επιχείρηση διάσωσης, καθώς καθιστά δύσκολη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε όλα τα σημεία.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους αγνοούμενους και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των περιοχών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Η συνεχιζόμενη παρουσία ενεργών εστιών φωτιάς αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειές τους.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία της τραγωδίας. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή.

Εικόνες από την καταστροφή

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ινδονησιακά τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Οι εικόνες δείχνουν την εγκατάσταση να φλέγεται μέσα στη νύχτα, με τις φλόγες να έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Τμήματα της οροφής της βιομηχανικής μονάδας έχουν καταρρεύσει, γεγονός που μαρτυρά την ένταση της πυρκαγιάς και την εκτεταμένη ζημιά που έχει προκληθεί. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν την τραγική διάσταση του περιστατικού και την καταστροφή που υπέστη η εγκατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki