Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (21/11) σε πόλεις της Γαλλίας, για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι κινητοποιήσεις στράφηκαν επίσης κατά της αστυνομικής βίας και των κυβερνητικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για την αστυνομία. Παρά τη σταδιακή μείωση της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, η δυσαρέσκεια παραμένει έντονη σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι λόγοι πίσω από τις διαμαρτυρίες

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται η εκτίναξη του κόστους ζωής, ένα ζήτημα που προκαλεί σημαντική οικονομική ανασφάλεια, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις ελλείψεις και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες και παροχές.

Μεταξύ των υπηρεσιών που βρίσκονται στο στόχαστρο της κριτικής είναι η κοινωνική ασφάλιση και η εκπαίδευση. Σε μια συμβολική κίνηση, διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδια μνήματα με επιγραφές που παρέπεμπαν στον «θάνατο» αυτών των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας και των γενικότερων κυβερνητικών πολιτικών.

Η πορεία της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις

Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις έχει παρουσιάσει σταδιακή μείωση τις τελευταίες εβδομάδες, αν και οι αριθμοί παραμένουν σημαντικοί. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν συμμετάσχει 200.000 άτομα.

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση, στις 17 Οκτωβρίου, είχε συγκεντρώσει 800.000 διαδηλωτές, σύμφωνα πάντα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τους συμμετέχοντες σε 82.500 το τελευταίο Σάββατο, έναντι 106.000 το προηγούμενο, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική υποχώρηση της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» και η αρχή των διαμαρτυριών

Στη διαδήλωση του Παρισιού, η οποία συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας, συμμετείχαν διάφορες ομάδες, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις, αριστερά πολιτικά κόμματα και φοιτητικοί σύλλογοι. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο συμπληρώνει οκτώ χρόνια από την έναρξη των δικών του κινητοποιήσεων που είχαν προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Το ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία μαθητών λυκείου που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Σταδιακά, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση, αποκτώντας απήχηση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αιχμή την ακρίβεια, τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και την αστυνομική αυθαιρεσία.

Εορταστική ατμόσφαιρα στο Παρίσι και συνέχεια των δράσεων

Στο Παρίσι, η κινητοποίηση στην πλατεία Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από έναν έντονο εορταστικό χαρακτήρα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με μουσική, φορτηγά με φαγητό, αυτοσχέδια πανό και συνθήματα, πραγματοποιώντας μια πορεία που κατευθύνθηκε προς το ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Παρά τη μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, η κοινωνική δυσαρέσκεια στη Γαλλία παραμένει έντονη. Συνδικάτα και φοιτητές έχουν ήδη προαναγγείρει τη συνέχιση των δράσεων, σηματοδοτώντας την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ζωντανές τις διαμαρτυρίες ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές και την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Με πληροφορίες από: Enikos