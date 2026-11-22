Χακάν Φιντάν: Το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι εμποδίζουν την άρση των κυρώσεων για τους S-400

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προέβη σε δηλώσεις το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν εμπόδιο στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα. Οι κυρώσεις αυτές σχετίζονται με την προμήθεια των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία. Ο Φιντάν προσπάθησε να αποσυνδέσει το αδιέξοδο στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον από την αγορά των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

Οι κατηγορίες Φιντάν για τα λόμπι και τους S-400

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400, αλλά και με την επιρροή ομάδων πίεσης στην Ουάσινγκτον. Κατά τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, η αγορά των S-400 δεν αρκεί για να εξηγήσει τη διατήρηση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχους περιορισμούς. «Υπάρχουν τόσες χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Σε πόσες από αυτές επέβαλαν οι ΗΠΑ κυρώσεις CAATSA;», διερωτήθηκε ο Φιντάν, υπογραμμίζοντας την υποτιθέμενη ανισότητα στην εφαρμογή των κυρώσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι παρεμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να εμποδίσουν την αναθέρμανση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία.

Οι δηλώσεις για τον Μάρκο Ρούμπιο και τις νομοθετικές διατάξεις

Αναφερόμενος στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, ο Χακάν Φιντάν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συζητήσεις του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο του είχε πει πως, αν γνώριζε πόσο δεσμευτική ήταν η σχετική διάταξη για τις κυρώσεις, δεν θα είχε προχωρήσει στην έγκρισή της.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Φιντάν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε διατελέσει γερουσιαστής, τού έχει εξηγήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκαν συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στην αμερικανική κυβέρνηση. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξέπρασε την εκτίμηση ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να άρει τις κυρώσεις, αλλά απαιτείται συστηματική προσπάθεια.

Ο Φιντάν υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την άρση των κυρώσεων, αλλά προσκρούει τόσο στην αμερικανική νομοθεσία όσο και στις πιέσεις που ασκούν ομάδες συμφερόντων στην Ουάσινγκτον. Όπως υποστήριξε, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει στον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να βρει λύση στο ζήτημα των κυρώσεων.

Η δυσαρέσκεια του Ισραήλ και η «μάχη» στην Ουάσινγκτον

Ο Χακάν Φιντάν απέδωσε τη στάση του ισραηλινού λόμπι στη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την πολιτική που ακολουθεί η Άγκυρα στις περιφερειακές εξελίξεις. Κατά τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η «φυσική στάση, η αποφασιστικότητα, οι αρχές και οι αξίες που υπερασπίζεται η Τουρκία στην περιοχή» δεν είναι κάτι που ικανοποιεί τις μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα το Ισραήλ.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι το Ισραήλ ασκεί έντονη πίεση στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «πόλεμο λόμπι». «Εδώ θα δούμε μια σύγκρουση ανάμεσα σε εκείνους που λένε “πρώτα η Αμερική” και εκείνους που λένε “πρώτα το Ισραήλ”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, περιγράφοντας την ένταση των πιέσεων που ασκούνται στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Το ισραηλινό λόμπι και το ελληνικό λόμπι, σύμφωνα με τον Φιντάν, «μπαίνουν στο παιχνίδι, πραγματοποιούν διάφορες δραστηριότητες και επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση με τη λιβυκή αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη

Πέραν των δηλώσεων για τις κυρώσεις, ο Τούρκος ΥΠΕΞ συναντήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στην Κωνσταντινούπολη με υψηλόβαθμους Λίβυους αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίτ Ντμπεϊμπά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και πολιτικών υποθέσεων, Ουαλίντ αλ Λάφι, καθώς και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λίβυου πρωθυπουργού, Ιμπραχίμ Ντμπεϊμπά. Παρόντας ήταν και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραχίμ Καλίν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis