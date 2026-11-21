Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, έπειτα από νέα επίθεση που αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η επίθεση και οι πρώτες πληροφορίες

Η νέα ιρανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί μια πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, μέσω ανάρτησής του, επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι «ως αποτέλεσμα της αποτρόπαιας ιρανικής επίθεσης, μια πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση στοχοποιήθηκε, προκαλώντας πυρκαγιά στο σημείο». Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν κινητοποιηθεί και εργάζονται για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Παρόλα αυτά, δεν προσδιορίστηκε η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης που δέχθηκε το πλήγμα.

Μαρτυρίες κατοίκων και η περιοχή της Σίτρα

Παρά την απουσία ακριβούς προσδιορισμού από τις επίσημες αρχές, μαρτυρίες κατοίκων δίνουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα. Δύο κάτοικοι του Μπαχρέιν δήλωσαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ότι είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από το νησί Σίτρα.

Η Σίτρα αποτελεί ένα ανατολικό νησί του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενεί σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών των εγκαταστάσεων βρίσκεται και το διυλιστήριο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Bapco, γεγονός που υποδηλώνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Το ευρύτερο πλαίσιο των πληγμάτων

Το πλήγμα σε αυτή τη βιομηχανική εγκατάσταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντάσεων και επιθέσεων στην περιοχή. Οι αρχές του βασιλείου του Μπαχρέιν είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενη απειλή, δεδομένων των ιρανικών πληγμάτων που είχαν ήδη σημειωθεί κατά του Μπαχρέιν τις προηγούμενες ημέρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι αποτελούν το ισχυρότερο στρατιωτικό σώμα της χώρας, έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις στοχεύουν αμερικανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος του βασιλείου του Μπαχρέιν, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων.

Προηγούμενες επιθέσεις και κλιμάκωση

Το Μπαχρέιν είχε βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δείχνει μια επανεμφάνιση της περιοχής στις στοχεύσεις. Μία από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη, λίγο πριν το τρέχον περιστατικό, ακολούθησε συγκεκριμένα τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού νησιού Κεσμ.

Αυτή η ακολουθία γεγονότων υποδηλώνει μια αλληλεπίδραση και αντίδραση σε προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες, με τις επιθέσεις να εναλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις βιομηχανικές υποδομές να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Enikos