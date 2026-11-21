Βολές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για διπλά στάνταρντς στην επιβολή κυρώσεων, αλλά και κατά του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι, εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, όπου ανέλυσε τη στάση της Άγκυρας και τις σχέσεις της με τις μεγάλες δυνάμεις.

Ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν την αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων από την Άγκυρα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ερωτήματα για τις κυρώσεις CAATSA

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ διερωτήθηκε με νόημα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου CAATSA από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα». Στη συνέχεια, έθεσε το ερώτημα «σε ποιες από αυτές έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ βάσει του νόμου CAATSA;».

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Χακάν Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εφαρμόζει διαφορετικά κριτήρια στην περίπτωση της Τουρκίας σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν προβεί σε παρόμοιες αγορές ρωσικών αμυντικών συστημάτων. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την τουρκική άποψη περί άνισης μεταχείρισης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ρόλος της Τουρκίας και η δυσαρέσκεια των μεγάλων δυνάμεων

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η εξήγηση για αυτή τη στάση των ΗΠΑ κρύβεται στον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η φυσική στάση της Τουρκίας, η αποφασιστικότητά της, οι αρχές και οι αξίες που υπερασπίζεται στην περιοχή δεν είναι, φυσικά, κάτι που ικανοποιεί τις μεγάλες δυνάμεις».

Ο κ. Φιντάν έκανε ειδική αναφορά στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η στάση της Τουρκίας δεν ικανοποιεί «ιδιαίτερα το Ισραήλ σε αυτή τη φάση». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και των αντιδράσεων που αυτή προκαλεί σε συγκεκριμένους περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες.

Ο «πόλεμος επιρροής» στην αμερικανική πρωτεύουσα

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για έναν «πραγματικό “πόλεμο επιρροής”» που διεξάγεται στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στρέφοντας τα βέλη του, ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Αθήνα, υποδεικνύοντας ότι αυτές οι δύο πρωτεύουσες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο επιρροής.

Η αναφορά του σε «πόλεμο επιρροής» υποδηλώνει την ύπαρξη έντονων παρασκηνιακών διεργασιών και πιέσεων που ασκούνται στην Ουάσιγκτον, με στόχο την διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Φιντάν έδωσε έμφαση στην πολυπλοκότητα των σχέσεων και των συμφερόντων που διασταυρώνονται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Η επίδραση των λόμπι στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ

Ο Χακάν Φιντάν προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ ασκεί έντονες πιέσεις στην Ουάσιγκτον». Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτό το πεδίο, θα υπάρξει μια σύγκρουση «ανάμεσα σε αυτούς που πρεσβεύουν το δόγμα “Πρώτα η Αμερική” (America First) και σε εκείνους που προτάσσουν το “Πρώτα το Ισραήλ” (Israel First)». Αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει τις εσωτερικές εντάσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατέληξε στη δήλωσή του τονίζοντας την επιρροή συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι μπαίνουν στο παιχνίδι, αναπτύσσουν διάφορες δράσεις και καταφέρνουν να επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Φιντάν αποδίδει ένα σημαντικό μέρος της διαμόρφωσης της αμερικανικής πολιτικής σε εξωτερικούς παράγοντες και τις πιέσεις που αυτοί ασκούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki