Ο φινλανδικός στρατός εντόπισε το πρωί του Σαββάτου μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον Κόλπο της Φινλανδίας, εντός διεθνών υδάτων, με το πλοίο να υφίσταται ζημιές και να τυλίγεται στις φλόγες. Η Φινλανδία ενημέρωσε άμεσα τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, ενώ εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην περιοχή.

Επίθεση με drones σε ρωσικό φορτηγό πλοίο

Οι φινλανδικές δυνάμεις άμυνας εντόπισαν το πρωί του Σαββάτου μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στόχος της επίθεσης ήταν ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν δυτικά του Σουουρσαάρι. Το περιστατικό συνέβη στο δυτικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, σε διεθνή ύδατα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η ανακοίνωση του φινλανδικού Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε την επίθεση με drones. Το δελτίο Τύπου, ωστόσο, δεν διευκρίνισε την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενεπλάκησαν στο συμβάν. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της επίσημης ενημέρωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ζημιές και επέμβαση της συνοριοφυλακής

Το ρωσικό φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Το Υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του την πληροφορία αυτή, χωρίς όμως να παρέχει στοιχεία σχετικά με το πλήρωμα του πλοίου. Η κατάσταση των επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστη από τις επίσημες πηγές.

Στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν αμέσως μέλη της συνοριοφυλακής της Φινλανδίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η συνοριοφυλακή, το φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση. Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να παρασυρθεί προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα, δημιουργώντας μια κατάσταση που απαιτούσε άμεση διαχείριση.

Διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και ενημέρωση του ΝΑΤΟ

Παρά την σοβαρότητα του περιστατικού, το Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου ότι δεν υφίσταται αυτήν τη στιγμή κανένας κίνδυνος για τα άλλα πλοία. Η διαβεβαίωση αυτή αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, παρά την κατάσταση που δημιουργήθηκε με το φλεγόμενο πλοίο.

Η Φινλανδία προχώρησε σε άμεση ενημέρωση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) σχετικά με το συμβάν. Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως μετά τον εντοπισμό της επίθεσης, όπως επιβεβαίωσε το φινλανδικό Υπουργείο Άμυνας. Η ενημέρωση των συμμάχων αποτελεί μέρος των πρωτοκόλλων που ακολουθούνται σε περιπτώσεις διεθνών περιστατικών.

Προσωρινοί περιορισμοί στην περιοχή

Ως μέτρο ασφαλείας και διαχείρισης της κατάστασης, εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην περιοχή. Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τη θαλάσσια περιοχή. Η απόφαση για την επιβολή τους λήφθηκε για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων και η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Οι προσωρινοί αυτοί περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας. Η συγκεκριμένη γεωγραφική στόχευση των περιορισμών υποδηλώνει την προσπάθεια των αρχών να ελέγξουν την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο εύρος, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των διεθνών υδάτων και του εναέριου χώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki