Οι αρχές του Μεξικού πέρασαν χειροπέδες στον Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστό ως «Τσάπο Ισίδρο», έναν από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20.11.2026) έπειτα από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα, η οποία σημαδεύτηκε από σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμούς δρόμων και σκηνές πανικού ακόμα και σε αγώνα μπέιζμπολ.

Η σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο»

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο», συνελήφθη έπειτα από μια εκτεταμένη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του στρατού και της Εθνοφρουράς του Μεξικού. Η επιχείρηση αυτή έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, και είχε τη συνδρομή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Μέσα Φλόρες θεωρούνταν αρχηγός ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε την έδρα της στην πολιτεία Σιναλόα.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο «Τσάπο Ισίδρο» βρισκόταν στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, υπογραμμίζοντας το διεθνές εύρος της δράσης του και τη σημασία της σύλληψής του. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του οργανώθηκε ύστερα από στενή συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών του Μεξικού με αντίστοιχες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκτεταμένα επεισόδια στην Γκουασάβε

Η σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ των ναρκωτικών προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια στην πόλη Γκουασάβε, όπου ένοπλοι συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας. Οι συγκρούσεις ήταν σφοδρές, με στρατιωτικά ελικόπτερα να συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις. Η κατάσταση στην περιοχή ήταν τεταμένη, καθώς φορτηγά παραδόθηκαν στις φλόγες και βασικοί οδικοί άξονες αποκλείστηκαν, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Γκουασάβε, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πολιτείας Σιναλόα, να παραμείνουν στα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια. Η παρουσία των ειδικών μονάδων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς ήταν έντονη, καθώς προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την τάξη μετά τις εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν.

Σκηνές πανικού σε αγώνα μπέιζμπολ

Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν τη σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο» προκάλεσαν πανικό ακόμη και μέσα σε γήπεδο μπέιζμπολ. Εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας του μεξικανικού πρωταθλήματος, με πλήθος κόσμου στις εξέδρες. Μόλις ακούστηκαν πυροβολισμοί από την ευρύτερη περιοχή γύρω από το γήπεδο, η ατμόσφαιρα μετατράπηκε άμεσα σε χαοτική.

Παίκτες έτρεξαν έντρομοι προς τους πάγκους των ομάδων τους, αναζητώντας προστασία, ενώ θεατές εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τις εξέδρες, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την περιοχή των επεισοδίων. Οι σκηνές αυτές αναδεικνύουν την ένταση και την έκταση των συγκρούσεων που συνόδευσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών.

Συνεργασία υπηρεσιών και επιπλέον συλλήψεις

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών του Μεξικού με αντίστοιχες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συνεργασία ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό και την επιτυχή σύλληψη του καταζητούμενου στην περιοχή Γκουασάβε, στα βορειοδυτικά της πολιτείας Σιναλόα.

Μαζί με τον Μέσα Φλόρες, οι αρχές συνέλαβαν και δύο ακόμη φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσής του. Ένας από αυτούς ήταν ο «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να κατείχε τη θέση του δεύτερου στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν σημαντικό πλήγμα για το καρτέλ των ναρκωτικών που δρούσε στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit