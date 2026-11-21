Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια της χώρας, μετά από μηνύματα που διακινούνται από οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ Κάιντα. Τα μηνύματα αυτά ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της πολιτικής αεροπορίας. Η προειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί σαφείς και αξιόπιστες απειλές.

Αυξημένη επιφυλακή ενόψει των εορτών

Μια κοινή προειδοποίηση εξέδωσαν από κοινού το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA). Οι υπηρεσίες αυτές εφιστούν την προσοχή στην πιθανότητα να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων. Η εγρήγορση αφορά όλα τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό την προστασία των πολιτών και των υποδομών.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ταξιδιωτικής κίνησης, καθώς η Ημέρα των Ευχαριστιών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εορταστικές περιόδους για ταξίδια στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου, υπολογίζεται πως περίπου 6 εκατομμύρια επιβάτες θα πραγματοποιήσουν αεροπορικά ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας. Ο μεγάλος αυτός αριθμός ταξιδιωτών καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συνεχή επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Μηνύματα από οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ Κάιντα

Ο συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια σήμανε μετά την κυκλοφορία μηνυμάτων από οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Τα μηνύματα αυτά ενθαρρύνουν ενεργά τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της πολιτικής αεροπορίας, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένους τρόπους δράσης και εκμετάλλευσης πιθανών αδυναμιών.

Στα μηνύματα αυτά, υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης προτρέπουν στην αξιοποίηση της πρόσβασης στον αεροπορικό κλάδο, ώστε να παρακαμφθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επιπλέον, τους καλούν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά αεροσκάφη για την εκτέλεση επιθέσεων, κάτι που υπογραμμίζει την πρόθεση για εκμετάλλευση των υφιστάμενων δομών για την επίτευξη τρομοκρατικών στόχων.

Διαχρονική προπαγάνδα και έλλειψη σαφών απειλών

Σχετική έκθεση τονίζει ότι τα πρόσφατα μηνύματα επαναφέρουν τη διαχρονική προπαγάνδα της Αλ Κάιντα για επιθέσεις σε αεροπλάνα. Η οργάνωση έχει μακρά ιστορία παρόμοιων εκκλήσεων και απειλών, καθιστώντας την τρέχουσα προειδοποίηση μέρος ενός ευρύτερου και επαναλαμβανόμενου μοτίβου τρομοκρατικών ενεργειών.

Παρά την αυξημένη επιφυλακή και την κυκλοφορία των εν λόγω μηνυμάτων, μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου ανέφερε στο CNN πως δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα σαφείς και αξιόπιστες απειλές για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων. Η πληροφορία αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται, υποδηλώνει ότι οι προειδοποιήσεις βασίζονται σε γενικές ενθαρρύνσεις για επιθέσεις και όχι σε συγκεκριμένα, άμεσα σχέδια επίθεσης που να έχουν εντοπιστεί.

Το περιστατικό της Flydubai και οι πληροφορίες που οδήγησαν σε εγρήγορση

Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας τέθηκαν σε εγρήγορση και εξαιτίας πληροφοριών που συνδέονται με ένα περιστατικό που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της Flydubai, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι μέσα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης επιχειρούσε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση. Το περιστατικό αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση της επαγρύπνησης των αμερικανικών αρχών και στην έκδοση της τρέχουσας προειδοποίησης.

Με πληροφορίες από: Newsit