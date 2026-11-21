Ένας εκτεταμένος και άγνωστος μέχρι σήμερα υπόγειος κόσμος έρχεται στο φως κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου συνεχίζονται. Στο δυτικό Κήπο της Αγίας Σοφίας έχουν εντοπιστεί έξι διαφορετικοί υπόγειοι χώροι, οι οποίοι συνδέονται με εννέα σήραγγες. Ήδη έχουν καθαριστεί 420 μέτρα υπόγειων σηράγγων, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας του εμβληματικού ναού.

Αποκαλύψεις κάτω από το ιστορικό μνημείο

Ο υπόγειος αυτός κόσμος περιλαμβάνει στοές, αρχαία δίκτυα ύδρευσης και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία ενδέχεται να ανάγονται σε εποχή προγενέστερη της ανέγερσης του σημερινού ναού τον 6ο αιώνα. Οι έρευνες έχουν φτάσει σε ιστορικά στρώματα που εκτιμάται ότι είναι παλαιότερα από την υπάρχουσα κατασκευή της Αγίας Σοφίας.

Στον δυτικό κήπο έχουν εντοπιστεί οι έξι υπόγειοι χώροι και οι εννέα σήραγγες, οι οποίες παρέμεναν επί αιώνες καλυμμένες από χώμα και άλλα υλικά. Η αποκάλυψη αυτών των δομών προσφέρει μια νέα ματιά στην ιστορία της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης και στην εξέλιξη του μνημείου.

Εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Οι εργασίες αποτελούν μέρος ενός εκτεταμένου προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας, το οποίο οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο της περιόδου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Από δύο περιοχές του μνημείου, τον Κήπο του Βεζίρη και τον δυτικό κήπο, έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 3.000 τόνοι υλικών επίχωσης.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, παρουσίασε το μέγεθος και τη σημασία των εργασιών. Ο υπουργός κατέβηκε στις υπόγειες εγκαταστάσεις της Αγίας Σοφίας, συνοδευόμενος από επιστήμονες που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σημαντικά αρχιτεκτονικά ευρήματα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίζεται σε υπόγεια ταφική κατασκευή, γνωστή ως υπόσκαφος ταφικός χώρος ή υπόγειο ταφικό μνημείο (hypogeum), στην περιοχή του Κήπου του Βεζίρη. Εκεί, οι εργασίες καθαρισμού και ανασκαφής αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά στρώματα σε μεγαλύτερο βάθος από το μέχρι πρότινος γνωστό επίπεδο του δαπέδου.

Οι εργασίες προχώρησαν 1,5 μέτρο κάτω από το επίπεδο του δαπέδου που ήταν καλυμμένο με λάσπη, φέρνοντας στο φως ίχνη παλαιότερης οικοδομικής φάσης. Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτά τα στρώματα να ανήκουν σε περίοδο προγενέστερη του σημερινού οικοδομήματος της Αγίας Σοφίας.

Σχέδια για το μέλλον και πρόσβαση επισκεπτών

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk παρουσίασε για πρώτη φορά εικόνες από τις υπόγειες στοές και τις εργασίες που πραγματοποιούνται στους χώρους αυτούς. Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση του άγνωστου κόσμου που κρυβόταν κάτω από το ιστορικό μνημείο.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν ορισμένες από αυτές τις σήραγγες στους επισκέπτες, προσφέροντας μια νέα οπτική στην πλούσια ιστορία της Αγίας Σοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η προετοιμασία ενός έργου έκθεσης, το οποίο θα βασίζεται στην προστασία της δομής και στην ασφάλεια των επισκεπτών, με στόχο να αναδειχθεί αυτή η ιστορική υπόγεια κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit