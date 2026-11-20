Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία, καθώς το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026, ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανόν πύραυλος ή drone, έπεσε στο έδαφος της χώρας, προκαλώντας έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο που απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, κοντά στο χωριό Χμιέλεκ, και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των πολωνικών αρχών.

Ο στρατός της Πολωνίας ενημερώθηκε για την πιθανή πτώση του αντικειμένου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εστάλησαν στην περιοχή για να ασφαλίσουν το σημείο και να διερευνήσουν το συμβάν. Παράλληλα, το περιστατικό συνέπεσε με μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας.

Η αρχική ενημέρωση και οι πρώτες ενέργειες

Σύμφωνα με τον Γιάτσεκ Γκορίσεφσκι, εκπρόσωπο της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, ο στρατός ενημερώθηκε για την πιθανή πτώση του αγνώστου αντικειμένου. Ο ίδιος ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ότι το σημείο της πτώσης βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι πληροφορίες για το συμβάν προήλθαν αρχικά από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως, εστάλη επίγειο κλιμάκιο με σκοπό την ασφάλιση της περιοχής και τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου της πτώσης, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί. Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πολωνικές αρχές.

Συναγερμός σε αεροδρόμιο και ηχώ σειρήνων

Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, η πολωνική αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας γνωστοποίησε τη διακοπή των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου στο Ρζέζοφ. Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε, ενώ παράλληλα υπήρξε κινητοποίηση στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή. Η πολωνική πολεμική αεροπορία έκανε γνωστό ότι διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις, ως απάντηση στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, στο Λούμπλιν ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με το πολωνικό ραδιόφωνο. Βίντεο με τις ειδοποιήσεις κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το Κέντρο Κυβερνητικής Ασφάλειας της Πολωνίας (RCB) εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανή εναέρια επίθεση σε κατοίκους ολόκληρης της περιοχής Ποντκαρπάτσκιε και σε τμήματα της περιοχής Λούμπλιν, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες. Οι πολωνικές αεράμυνες τέθηκαν σε αυξημένο συναγερμό.

Το πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

Το περισταστικό στην Πολωνία σημειώθηκε περίπου στις 6:30 π.μ., κατά τη διάρκεια μιας μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, σημαντικός αριθμός πυραύλων cruise κατευθύνονταν προς τις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας.

Βίντεο από την ύποπτη έκρηξη κοντά στο χωριό Χμιέλεκ κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πολωνικός στρατός δήλωσε ότι το υλικό αυτό είναι συνεπές με τα δεδομένα που κατέγραψαν τα δικά του συστήματα παρακολούθησης. Ο στρατός διερευνά δύο πιθανές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, οι οποίες, σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, συνέβησαν την ίδια περίπου ώρα με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Η δήλωση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι έχει ενημερωθεί από τους υπουργούς του για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Ωστόσο, επισήμανε ότι πλέον δεν υφίσταται εναέρια απειλή για τη χώρα. Η δήλωση του πρωθυπουργού έγινε εν μέσω της γενικευμένης κινητοποίησης και του συναγερμού που επικράτησε στις περιοχές που επλήγησαν ή τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit