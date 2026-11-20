Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αποκάλεσε τον Βαρθολομαίο «Μέγα», εντείνοντας τη συζήτηση για τη διαδοχή στο Φανάρι

Μία κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, η οποία φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό και ενδιαφέρον παρασκήνιο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος επέλεξε να αποκαλέσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο «Βαρθολομαίο τον Μέγα», έναν χαρακτηρισμό που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης επετειακής προσφώνησης.

Η κίνηση του αρχιεπισκόπου Αμερικής

Η πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου εκδηλώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή του Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο χαρακτηρισμός «Βαρθολομαίος ο Μέγας» δόθηκε κατά τη διάρκεια του επετειακού δείπνου στην Κωνσταντινούπολη, όπως αποκάλυψε ο διοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων, Αντώνιος Λυμπεράκης.

Ο κ. Λυμπεράκης διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποτέλεσε προσωπική έμπνευση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Η κίνηση αυτή, πέρα από την τιμητική της διάσταση, έχει προκαλέσει συζητήσεις στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Παράλληλα, μία παράξενη εικόνα ενός Αρχιεπισκόπου με κοστούμι σε δείπνο στην Κωνσταντινούπολη έχει επίσης σχολιαστεί.

Το παρασκήνιο της διαδοχολογίας

Η πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στα ονόματα που συζητούνται ως πιθανοί διάδοχοι του Βαρθολομαίου. Η διαδοχολογία στο Φανάρι αποτελεί σταθερό θέμα συζητήσεων, παρότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης παραμένει δραστήριος και ενεργός στα καθήκοντά του.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή του Ελπιδοφόρου μπορεί να διαβαστεί και μέσα από το πρίσμα των εκκλησιαστικών ισορροπιών. Η απόδοση ενός τόσο υψηλού χαρακτηρισμού στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκτιμάται ότι έχει πολλαπλές ερμηνείες και επιδιώξεις.

Ενίσχυση της θέσης του Ελπιδοφόρου

Με την απόδοση του χαρακτηρισμού «Μέγας» στον Βαρθολομαίο, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής προβάλλει τη στενή του σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται ως υπερασπιστής της ιστορικής παρακαταθήκης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αναδεικνύοντας το έργο και την προσφορά του.

Πρόκειται για μια κίνηση που, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές πηγές, μπορεί να ενισχύσει τη θέση του Ελπιδοφόρου στις συζητήσεις που αφορούν τη μελλοντική διαδοχή στον Πατριαρχικό Θρόνο. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση θεωρείται σημαντική στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το ιστορικό βάρος του τίτλου «Μέγας»

Ο τίτλος «Μέγας» έχει ιδιαίτερο ιστορικό και εκκλησιαστικό βάρος εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο διοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων, Αντώνιος Λυμπεράκης, επικαλέστηκε τον Μέγα Φώτιο ως ιστορικό προηγούμενο μεταξύ των Οικουμενικών Πατριαρχών.

Ο κ. Λυμπεράκης παραλλήλισε την προσφορά του Μέγα Φωτίου με εκείνη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία και το εύρος της πατριαρχικής του δράσης. Αυτή η αναφορά ενισχύει το κύρος του χαρακτηρισμού που απέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Η απόφαση των Αρχόντων

Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, οι Άρχοντες ανακοίνωσαν ότι στο εξής θα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τον χαρακτηρισμό «Βαρθολομαίος ο Μέγας». Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την υιοθέτηση του τίτλου από ένα σημαντικό εκκλησιαστικό σώμα, προσδίδοντας περαιτέρω επίσημο χαρακτήρα στην προσφώνηση.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο αναφοράς στον Οικουμενικό Πατριάρχη και να εδραιώσει τον νέο χαρακτηρισμό στους εκκλησιαστικούς και ευρύτερους κύκλους. Η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου έχει ήδη ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με τις εξελίξεις στο Φανάρι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis