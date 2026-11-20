Η Τζοάν Γιανγκ, η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης βιασμών που συγκλονίζει τη Βρετανία και έχει χαρακτηριστεί «Πελικό της Βρετανίας», μίλησε δημόσια για τα 13 χρόνια κακοποίησης που υπέστη. Η δήλωσή της έγινε χθες Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2026, έξω από το δικαστήριο του Γουίντσεστερ, αφού η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ένοχους τέσσερις άνδρες για τους βιασμούς και τα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της.

Η ίδια έχει επιλέξει να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά της, όπως ακριβώς και η Ζιζέλ Πελικό. Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος, όπως και ένας ακόμη άνδρας, σε κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης. Ο δικαστής προειδοποίησε τους τέσσερις άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι να αναμένουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Η αποκάλυψη της φρικτής κακοποίησης

Η Τζοάν Γιανγκ περιέγραψε πώς ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε, τη βίαζε και καλούσε αγνώστους στο σπίτι τους για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Αυτή η φρικτή κακοποίηση διήρκεσε για 13 χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή της.

Η ίδια τόνισε ότι η προδοσία από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν περισσότερο άλλαξε για πάντα τη ζωή της και σημάδεψε την οικογένειά της. «Ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν περισσότερο στον κόσμο με πρόδωσε με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι συνέπειες στην προσωπική ζωή και την ασφάλεια

Η Τζοάν Γιανγκ χώρισε από τον Φίλιπ Γιανγκ το 2025. Μίλησε για το τραύμα που της άφησαν όσα έζησε και για τις συνέπειες στα παιδιά της. Η κακοποίηση αυτή, όπως ανέφερε, της στέρησε τη ζωή όπως την ήξερε, καθιστώντας ακόμα και τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας εξαιρετικά δύσκολα.

«Ζω με έναν πόνο που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάζει τις ζωές μας για πάντα. Είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε», πρόσθεσε. Η ίδια εξέφρασε την αίσθηση της πλήρους ανασφάλειας, δηλώνοντας ότι «δεν νιώθω πια ασφαλής ούτε στο ίδιο της το σπίτι».

Η ευθύνη και η έλλειψη προστασίας

Η Τζοάν Γιανγκ υπογράμμισε ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον πρώην σύζυγό της. «Αυτό που μου συνέβη δεν ήταν πράξη ενός μόνο άνδρα. Και άλλοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και επέλεξαν να το κάνουν», ανέφερε, τονίζοντας τη συμμετοχή και άλλων προσώπων στην κακοποίηση.

«Όσα έχω περάσει σημαίνουν ότι πλέον δεν αισθάνομαι ποτέ απολύτως ασφαλής. Παρότι τώρα μπορεί να μου είναι δύσκολο ακόμη και να βγω από το σπίτι, αυτή η φρικτή κακοποίηση μου έδειξε ότι ούτε το ίδιο μου το σπίτι μπορούσε να μου προσφέρει προστασία, παρόλο που τότε πίστευα ότι ήμουν ασφαλής», συνέχισε. Όπως είπε, όσα υπέστη είχαν «καταστροφικές επιπτώσεις στη δική μου ζωή και στη ζωή των παιδιών μου».

Μήνυμα στα θύματα σεξουαλικής βίας

Παρά το προσωπικό της δράμα, η Τζοάν Γιανγκ απευθύνθηκε σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Υπογράμμισε ότι οι καταδίκες έχουν σημασία πέρα από τη δική της υπόθεση, καθώς δείχνουν ότι τα θύματα μπορούν να ακουστούν και να βρουν δικαίωση.

Με πληροφορίες από: Newsit