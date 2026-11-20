Οι New York Times αναλύουν τον σταθερό «άξονα» που έχουν διαμορφώσει ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικό στόχο την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσφατη τριμερής συνάντηση κορυφής στη Σενζέν, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που υπογραμμίζει αυτή την προσπάθεια για μετασχηματισμό της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Ο «άξονας» Σι – Πούτιν και η αμφισβήτηση των ΗΠΑ

Πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, στο τέλος μιας επίσκεψης στη Μόσχα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μια φράση που έκτοτε έχει καθορίσει την οπτική και τις ενέργειες και των δύο ηγετών. Συγκεκριμένα, ο Σι ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή συντελούνται αλλαγές, τέτοιου είδους που δεν έχουμε δει εδώ και 100 χρόνια, και εμείς είμαστε εκείνοι που προωθούμε από κοινού αυτές τις αλλαγές».

Αυτό που εννοούσε ο Σι είναι ότι οι δύο άνδρες και τα έθνη τους εργάζονται για τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Στόχος τους είναι η υποκατάσταση του ρόλου της Αμερικής ως της μοναδικής υπερδύναμης, η οποία αναδείχθηκε ως η αδιαμφισβήτητη νικήτρια του Ψυχρού Πολέμου.

Το ιστορικό αίσθημα αδικίας και η παρακμή της Αμερικής

Σύμφωνα με τους New York Times, τόσο ο Σι όσο και ο Πούτιν συμμερίζονται ένα αίσθημα ιστορικής αδικίας. Αυτό το αίσθημα έχει διαμορφωθεί από την επέκταση και την κυριαρχία της αμερικανικής ισχύος, η οποία παρατηρείται εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, δηλαδή από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Υπό την οπτική του Σι, αυτή η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, και ο ίδιος έχει υιοθετήσει ένα όραμα σύμφωνα με το οποίο η Αμερική βρίσκεται σε οριστική παρακμή, είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα.

Η τριμερής σύνοδος κορυφής στη Σενζέν

Ο Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε απροκάλυπτα μια παρόμοια φράση σχετικά με τις ιστορικές αλλαγές στις εναρκτήριες δηλώσεις του κατά τη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν και τον πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου. «Ένας μετασχηματισμός που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται», δήλωσε στη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σενζέν της Κίνας.

Η τριμερής σύνοδος κορυφής, την οποία διοργάνωσε ο Σι στην έπαυλη Kylin Villa στο Σενζέν, αποτέλεσε ένα εξαιρετικό γεγονός. Οι ηγέτες των τριών χωρών δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν σε επίσημο τριμελές πλαίσιο. Ο Σι είχε αναφέρει την ίδια φράση στον Τραμπ και κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο τον Μάιο.

Η στάση του Τραμπ και οι δηλώσεις του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει εκφραστεί με θαυμασμό για τους δύο αυταρχικούς ηγέτες, εξέφρασε με ενθουσιασμό την ικανοποίησή του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν ο Σι και ο Πούτιν. Κατά τη συνάντησή τους, ο Τραμπ δήλωσε: «Πραγματικά γράφουμε ιστορία».

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αποκαλέσει καθέναν από τους δύο άνδρες φίλο του, υπογραμμίζοντας τις προσωπικές του σχέσεις με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Οι προοπτικές μετά τη σύνοδο

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιδείξει τη δική του προθυμία να αμφισβητήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας την πλήρους κλίμακας εισβολή του στην Ουκρανία, την οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Σύνοδος Κορυφής θα αλλάξει τη μακροχρόνια αντιαμερικανική στάση ούτε του Σι ούτε του Πούτιν. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση, ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να οικοδομήσει με κανέναν από τους δύο άνδρες το ίδιο είδος σχέσης που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Υπενθυμίζεται ότι απομένουν κάτι παραπάνω από δύο χρόνια στη θητεία του Τραμπ, ενώ τόσο ο Σι όσο και ο Πούτιν μπορούν να παραμείνουν στην εξουσία επ’ αόριστον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis