Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πέτυχε έναν συμβολικό θρίαμβο στη Σεντζέν της Κίνας, καθώς η πρώτη τριμερής συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ έσπασε τη δυτική απομόνωση της Ρωσίας. Η συνάντηση αυτή επανέφερε τη Μόσχα στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκακιέρας, χωρίς να υπάρξουν υποχωρήσεις από ρωσικής πλευράς στο ουκρανικό μέτωπο. Οι τρεις ηγέτες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, στέλνοντας ένα μήνυμα για τον ρόλο τους στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο συμβολικός θρίαμβος του Πούτιν

Στεκόμενος ισότιμα δίπλα στους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων υπερδυνάμεων του πλανήτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πέτυχε στη Σεντζέν τον συμβολικό θρίαμβο που επιδίωκε επί χρόνια: να σπάσει τη δυτική απομόνωση. Ο Ρώσος ηγέτης αποχώρησε με έναν συμβολικό θρίαμβο στη μάχη που δίνει εδώ και 25 χρόνια για να αποκαταστήσει τη θέση της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έλαβε δημόσια εύσημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον αποκάλεσε «φίλο μου». Ο Πούτιν διακήρυξε, ανάμεσα σε συναντήσεις με τουλάχιστον επτά παγκόσμιους ηγέτες μέσα σε δύο ημέρες, ότι οι προσπάθειες απομόνωσης της χώρας του απέτυχαν. Όπως επισημαίνουν οι New York Times σε εκτενή ανάλυσή τους, ο Πούτιν αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής έπειτα από τη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Σεντζέν της Κίνας.

Η Άντζελα Στεντ, ειδική σε θέματα Ρωσίας και ανώτερη ερευνήτρια στο American Enterprise Institute, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τερματίζει την απομόνωση που τουλάχιστον η Δύση προσπάθησε να του επιβάλει μετά την ολοκληρωτική εισβολή. Να τος. Συναντιέται με τον Σι και τον Τραμπ, και πάνε περίπατο η απομόνωση και οι κυρώσεις».

Η τριμερής συνάντηση και οι διπλωματικοί συμβολισμοί

Η τριμερής συνάντηση, η πρώτη του είδους της μεταξύ των τριών χωρών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, σε κρατική κατοικία στα περίχωρα της Σεντζέν. Διήρκεσε μόλις 81 λεπτά, με τους τρεις ηγέτες να κάθονται γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι.

Σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου CNN, το βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης δεν ήταν όσα αποφασίστηκαν, αλλά το γεγονός ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας εμφανίστηκαν μαζί. Αυτό έστειλε ένα μήνυμα για τον ρόλο τους στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η αμερικανική εφημερίδα New York Times σημειώνει ότι η συνάντηση ισοδυναμούσε σε μεγάλο βαθμό με ένα «διπλωματικό θέατρο» που ανύψωσε τη Ρωσία πέρα από το πραγματικό της εκτόπισμα.

Τα θέματα συζήτησης και οι δηλώσεις των ηγετών

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Ιράν, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σι Τζινπίνγκ, ως οικοδεσπότης της συνάντησης, υπογράμμισε με διπλωματικούς συμβολισμούς ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ευθύνη να διατηρούν τη διεθνή σταθερότητα. Σημείωσε πως όταν συνεργάζονται ο κόσμος είναι ασφαλέστερος, ενώ όταν συγκρούονται επικρατεί χάος.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διάλογο, δηλώνοντας αισιόδοξος για τις δυνατότητες συνεργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μάλιστα τους δύο ηγέτες «φίλους», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές σχέσεις που έχει προσπαθήσει να αναπτύξει μαζί τους. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε κάθε εκεχειρία σε επιθέσεις που στοχεύουν υποδομές μετά τα πλήγματα στη Γέφυρα της Κριμαίας. Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στις τρεις χώρες παραμένουν μεγάλες, ιδιαίτερα στα ζητήματα των πολέμων, της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Τα κέρδη των τριών ηγετών από τη συνάντηση

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία να εμφανιστεί ξανά στο υψηλότερο επίπεδο της διεθνούς διπλωματίας, έπειτα από την απομόνωση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εμφανιζόμενος στο πλευρό του Τραμπ και του Σι, των δύο ηγετών που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για το γεγονός ότι ξέφυγε από την απομόνωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να τυγχάνει θερμής υποδοχής από τις δυνάμεις που μετρούν περισσότερο, χωρίς να προχωρήσει σε κανέναν συμβιβασμό για τον πόλεμο.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσει την Κίνα ως χώρα που μπορεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, επιδίωξε να δείξει ότι εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, παρά την πολιτική πίεση που δέχεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ανησυχίες για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους

Οι κοινές επιθέσεις Τραμπ και Πούτιν κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με τις ιστορικές αναφορές στη Γιάλτα, εντείνουν την ανησυχία. Αυτές οι κινήσεις εγείρουν φόβους για την πιθανή περιθωριοποίηση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit